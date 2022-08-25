請益林瑞圖談士林北投開發 陳時中允說話算話

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天前往北投拜訪資深議員林瑞圖，雙方談及士林、北投開發及文資保存，陳時中均點頭允諾，並強調自己是說話算話的人。

繼拜訪新黨籍台北市議員李慶元後，陳時中今天上午在民進黨籍議員洪健益、立委吳思瑤陪同下前往北投，請益無黨籍議員林瑞圖，針對士林、北投開發及文資保存談了約半小時。

林瑞圖說，陳時中能去拜訪支持統一的新黨籍議員就很不簡單，執政者就是應廣納善言。陳時中回應，他要選市長，市政就是為市民，對待所有市民都要以等同的心態做服務，相關意見都要聆聽，市政才能平衡。

林瑞圖提及，北士科逐漸繁榮，可能要開始規劃增加一條輕軌或捷運，且市府已規劃在北士科、社子島及關渡平原建場館辦2038年亞運，這個最要緊，並建議可以參考日本，在北投規劃一處完整的溫泉區。

林瑞圖指出，北投還有很多古蹟，勉勵陳時中可以多花心思保存文化，像草山行館那樣，但同時開發一定要做，且答應了就要做到，不要「前面手牽手，後面下毒手」。

陳時中在談話過程中不斷點頭、允諾，強調自己是個說話算話的人。

媒體詢問，國民黨台北市長參選人蔣萬安、有意參選的台北市副市長黃珊珊都曾來拜訪，林瑞圖認為誰執行力最好。林瑞圖回應，他仍在看哪一人最有誠意，他以前天天在電視上看陳時中，看了幾百次，今天是第一次見面。

媒體再問，會不會支持陳時中。林瑞圖表示，現在還不敢講，但兩人還會接觸3個月、不會這麼無緣，「一回生，二回熟，三回手牽手，四回口對口」、「以後可能會在路上看到我們邊牽手邊講話」。

媒體詢問，認為哪一名市長「前面手牽手，後面下毒手」最嚴重。林瑞圖說，他認為是柯文哲，具體原因不知道怎麼講，柯文哲來拜訪過很多次他才答應支持，但現在講到柯文哲「心頭就酸」，提醒陳時中做市長就是父母官，要顧及人民的心，不要以嚴苛法令強迫人民。（編輯：李錫璋）1110825