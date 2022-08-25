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首頁 / 政治

立委考察外役監 籲精進篩選與管理機制

2022/8/25 17:08
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（中央社記者范正祥台北25日電）外役監制度受關注，立委今天考察外役監，要求法務部就外役監篩選與管理機制，研議精進作法；法務部對此允諾研議。

國民黨立委陳以信、李德維、葉毓蘭、林思銘及民進黨立委黃世杰關切受刑人管理、自主監外作業流程，並於今天安排至法務部矯正署八德外役監獄進行考察。

擔任立法院第10屆第5會期司法及法制委員會召集委員陳以信發布新聞稿指出，外役監制度有其必要性，是教化受刑人的重要誘因，也是讓受刑人回到社會前的重要中介，有助出獄後更好融入社會；但目前外役監篩選標準與管理機制有問題，顯然造成社會更大風險，法務部應即研究改進之道。

另外，陳以信要求法務部，針對受刑人逃脫與剩餘刑期進行統計，以便深入研究逃脫者逃脫原因。

法務部政務次長陳明堂當場允諾，法務部與矯正署將即研議相關精進作法。

陳以信表示，立法院新會期司法及法制委員會將外役監改革列為重要議題，將要求法務部針對改革進行專案報告。

同行前往考察的林思銘指出，外役監的遴選制度有不足之處，包括累犯、重大惡行犯等，是否能至外役監服刑，應有討論之處。（編輯：蘇志宗）1110825

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