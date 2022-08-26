外交部：中國不負責任挑釁行徑 加劇兩岸敵意螺旋

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（中央社記者游凱翔台北26日電）外交部今天表示，台灣友邦駐聯合國常任代表因關心台海現狀遭中方蓄意破壞，中國政府不負責任的挑釁行徑，不僅加劇兩岸敵意螺旋，更破壞以規則為基礎的國際秩序，嚴重威脅台海安全與區域的和平穩定。

外交部上午表示，中國近期無端藉口生事，在台灣周邊海空域進行軍事演習等挑釁行為，對台海安全與區域和平構成嚴峻挑戰，引起台灣友邦、民主陣營夥伴與國際社會的高度關切。

外交部指出，台灣友邦駐聯合國常任代表因關心台海現狀遭中方蓄意破壞，發表聯合聲明支持台海和平穩定，卻因此遭到中方強烈批評與恫嚇，中國對國際社會發表的嚴正關切視若無睹，一再挑釁的軍事行動已明顯違反聯合國和平解決爭端原則，公然踐踏聯合國憲章精神；中方粗暴野蠻行徑為文明法治國家所不容，外交部予以最嚴厲的譴責。

外交部重申，台灣與中華人民共和國互不隸屬，此為國際社會公認的客觀事實。中國對我國及相關國家進行軍事威嚇，企圖片面改變台海現狀，嚴重侵犯台灣在國際法上享有的權利，干擾印太地區最繁忙海空航道與商業活動的正常運作，惡意違反「聯合國憲章」所揭櫫的禁止使用武力原則，與和平解決爭端的國際法原則背道而馳。

外交部表示，中國政府不負責任的挑釁行徑，不僅加劇兩岸敵意螺旋，更破壞以規則為基礎的國際秩序，嚴重威脅台海安全與區域的和平穩定。

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外交部強調，1971年聯合國大會通過的第2758號決議，只處理了中國在聯合國的代表權，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更未提及台灣是中華人民共和國的一部分。中國持續錯誤解釋聯大第2758號決議，將其與所謂「一中原則」掛勾，並長期施壓聯合國體系，作為不當排除台灣參與的論據，是中國法理併吞台灣的陽謀。

外交部再次重申，台灣是一個民主國家，只有台灣的民選政府，才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣2350萬人民，從未統治台灣的中國共產黨政府無權置喙。對於友邦及國際社會持續聲援民主台灣及關切台海和平，台灣表達誠摯感謝，將與民主社群國家共同遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及自由開放的印太區域。（編輯：趙蔚蘭）1110826