張麗善赴立院促銷文旦 游錫堃呼籲大家支持農民

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（中央社記者范正祥台北26日電）中秋節將至，應景水果文旦大受歡迎，雲林縣長張麗善今天赴立法院推廣促銷雲林文旦；受邀出席活動的立法院長游錫堃力挺台灣農民，呼籲大家支持台灣優質農產品，讓農民過好日子。

雲林地區文旦8月中旬進入採收期，今天在立法院舉辦一場「雲林良品‧幸福柚來了」雲林文旦行銷記者會，由國民黨立委林文瑞與曾任立委的張麗善共同主辦，國民黨立委曾銘宗、李德維、林德福、陳雪生、傅崐萁、洪孟楷、林奕華等人到場，齊聲高喊「雲林文旦一級棒」，也慶賀雲林文旦正式上市、正式開賣。

游錫堃應邀致詞時表示，自己也是出身農民，所以最挺農民，呼籲大家支持農民。

在現場歡樂氣氛中，游錫堃還說，他看到來自農業大縣雲林的林文瑞和張麗善，神采奕奕、身體健康，印證食用雲林農產品可以活力十足；文旦有豐富的維他命C，美容養顏及幫助消化，是中秋節搭配月餅的賞月聖品，希望大家多採購文旦。

游錫堃表示，懇請全民力挺台灣農民，支持台灣優質農產品，讓農民過好日子。

談及到立法院推廣促銷雲林文旦，張麗善說，立法院是她的「娘家」，所以每年雲林農產品盛產時，都不忘來立法院，因為立法院這裡媒體多，行銷效果最好。

張麗善指出，雲林柚農非常努力、非常辛苦，「每個月的初一都舉辦研習會」，透過維護管理和技術，讓雲林文旦品質非常好，她對此感到非常自豪。（編輯：蘇志宗）1110826