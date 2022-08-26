柯文哲：不擔心鄭寶清是否選桃園市長

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民眾黨主席柯文哲（中）26日陪同黨籍桃園市長參選人賴香伶（左）出席造勢晚會前受訪表示，不擔心前民進黨立委鄭寶清是否參選，賴香伶是民眾黨經初選、民主程序，很有誠意推出的參選人，有品質保證。中央社記者葉臻攝 111年8月26日

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（中央社記者葉臻桃園26日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天說，沒見過前立法委員鄭寶清，不擔心鄭寶清是否選桃園市長，「民進黨要比較擔心」；民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，不受有心人士伎倆影響，力拚選戰。

柯文哲晚間陪賴香伶出席民眾黨「桃園隊加油」造勢晚會，媒體聯訪時詢問，外傳鄭寶清可能參選，甚至流傳一張柯文哲與鄭寶清的選舉形象照；柯文哲表示，這時代網路世界常造假。

媒體追問是否擔心鄭寶清參選？柯文哲說，沒什麼好擔心，但歡迎鄭寶清支持賴香伶；他到目前還沒見過鄭寶清，「放話倒是滿多的」。

柯文哲表示，賴香伶是經初選，民眾黨很有誠意推出的參選人，品質保證；賴香伶曾任台北市政府勞動局長多年、頗受好評，客家人身分是優勢，且桃園勞工特別多。

他說，中國國民黨參選人是國民黨主席朱立倫指定，沒什麼民主程序，還搞到地方反彈，且好像認為穩贏、很少走動；民主進步黨更好笑，從抄襲的變挺抄襲的，也沒經民主程序。

賴香伶表示，民眾黨同心協力要打贏選戰，氣勢如虹，有心人士造假P圖等伎倆，「影響不了我們」；據她了解，如果外界傳聞是民進黨在放話，代表民進黨擔心、害怕她的氣勢已起來了。

她說，民眾黨青年及清廉參政一定比民進黨強，不管鄭寶清是否參選，都不影響一步一腳印爭取市民最大支持決心。（編輯：李明宗）1110826