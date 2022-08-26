林佳龍警告不能賣來青社宅用地 新北市稱沒規劃

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（中央社記者高華謙新北26日電）媒體今天報導新北市板橋區「來青」社會住宅可能標售。民進黨新北市長參選人林佳龍指出，「我要警告侯市長，這個地不能賣」。新北市財政局表示，目前沒標售計畫。

蘋果新聞網報導，公元2018年時任新北市長朱立倫推動板橋區民權段743地號等4筆土地都市更新案，將興建311戶住宅，且其中235戶都會是青年社宅，建案完工後名為板橋「來青」。

蘋果新聞網指出，完工後，建商銷售資料竟顯示311戶待售。外傳新北市政府財政局認為此處房價高、出租社宅不符財政效益，正研議未來標售。

新北市長侯友宜今天出席新北市雲端智慧科技中心揭幕典禮後接受媒體聯訪，被問到傳出「來青」社宅轉標售案一事時表示，新北社宅都有按照既有目標與中央一起合作，今年到明年有1.1萬戶興建完畢，未來中長期規劃4.5萬戶，除多元興辦社宅，也會提升品質，滿足需求。

林佳龍下午赴板橋接雲寺參香後接受媒體聯訪指出，板橋「來青」社宅並非個案，新北市政府許多都市更新或重劃的土地已經被賣掉。

他說，板橋「來青」社宅是朱立倫公辦都更時承諾要作為青年社宅，如今建商行銷說要拿去賣，「我要警告侯市長，這個地不能賣」。新北已是依人口比例蓋最少社宅的直轄市，為何還把公有土地一次性賣掉，殺雞取卵？

他表示，社會住宅是社會良心，地方政府就是要找地蓋社會住宅，讓青年勞工有房住。

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新北市府財政局長李泰興今晚告訴中央社記者，目前沒標售計畫。一般標準程序是驗屋、發現缺失並要求改善、複驗、點交與過戶，現在還在改善階段，235戶預計今年底到明年初會交還給新北市府，屆時再看整體政策狀況，做正式用途規劃。

對於朱立倫承諾235戶都做社會住宅，李泰興說，要考量整體住宅政策，例如中央政府今年7月起擴大租金補貼專案，也會影響到住宅供需，因此將滾動檢討，為房子做最好安排。（編輯：戴光育）1110826