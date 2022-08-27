瑞典國家電台特別節目：台灣民主地位受重視

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩26日專電）中國在台海周遭進行軍演引起瑞典媒體高度關注，瑞典國家廣播電台製播特別節目，介紹台灣民主所受的威脅以及各界對台灣民主的重視。

瑞典廣播電台（Radio Sweden）的節目「衝突」（Konflikt）是瑞典電台重要的國際政治節目，本月20日播出名為「若戰爭降臨台灣」的特別節目，介紹中國與台灣間的問題，分別訪問駐瑞典代表姚金祥、曾率團赴台訪問的瑞典國會議員暨「台灣－瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg），以及立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。

駐瑞典代表姚金祥受訪表示：「台灣存活下來了」。

他說，台灣在二次大戰後到近代民主化的過程對很多人來說就像是「奇蹟」，很少國家能夠在這樣的處境中還走出民主的道路。

姚金祥也跟聽眾分享他在求學時體驗到第一次總統民選的激動與印象，他表示，對大多數的台灣人來說，台灣早已是一個主權獨立的國家，只是因為國際情勢不被多數國家承認。

被主持人問到是否希望將「駐瑞典台北代表團」中的台北改為台灣，姚金祥表示，當然希望有更具代表性的名稱，但也必須有瑞典政府的允許，目前時機還不夠成熟。

節目也訪問了挺台議員歐柏莉，她在兩年前因為在臉書發表一則跟台灣駐瑞典代表會面並稱對方為大使的貼文而收到中國大使館的抗議信件。信中表示，歐柏莉的行為危害中瑞兩國的關係，也傷害了中國14億人民的感情。

歐柏莉對此表示，她很驚訝中國大使館竟然在追蹤她沒幾個粉絲的臉書專頁，這樣對民選代表施壓很不適當。其他表示支持台灣的議員也收到類似信件。

寄給歐柏莉的郵件也以副夲寄給她所屬的溫和黨（Moderate Party）黨主席。歐柏莉表示，這是共產國家常使用的手段，希望將事情交到黨中央，讓黨員受到言論審查，然而溫和黨並沒有因此做出任何動作。

在本集節目製作期間，中國大使館得知瑞典廣播電台專訪姚金祥的消息，便主動聯絡節目製作人，希望也能表達對此議題的看法。

中國駐瑞典大使崔愛民在訪問中表示，台灣未來由中國14億人民決定，而台灣的民主選舉就如同納粹德國選出希特勒一般，不具任何代表性。他也重申，必要時中國會採取武力取得統一。

當提及中國大使館試圖對瑞典國會議員施壓的問題，崔愛民表示，一個國家的政府應該要能掌控其議會與議員，不然將無法對人民負責。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯表示，他希望看到更多國家發聲加入支持台灣的行列，中國這樣的武力威脅似乎被正常化了。

他說，若希望世界更安全，就必須明確表態，中國這樣的行為是不被接受的。

節目最後，瑞典外交部政務次長芮德柏格（Robert Rydberg）表示，瑞典支持民主國家無庸置疑，但台灣議題並非只關乎政治體制，還得考慮國際法與中國的地位。他說，瑞典已遵行一中政策70餘年，不會跟立陶宛選擇相同路線，因為這樣會使台海關係更加緊張。（編輯：周永捷）1110826