網紅盧卡斯專訪瑞典議員團 暢談台瑞民主與美食

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（中央社記者黃雅詩台北19日）來台經商的瑞典人盧卡斯（Lukas Engstrom）在Youtube經營「外國人介紹台灣－Lukas in Taiwan」頻道、頗受歡迎，他日前專訪訪台的瑞典議員，暢談珍珠奶茶、IKEA發音、肉丸、日月潭與民主人權價值等台瑞兩國軟實力。

「台灣－瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」10日至14日訪問台灣。盧卡斯專訪瑞典議員歐柏莉（Boriana Åberg）與艾勒斯（Lars Adaktusson ）的內容今天晚間在Youtube上架；他在影片裡透露，自小記憶裡，電視節目除了演卡通和天氣預報，剩下就是艾勒斯播報的新聞。

從政前是主播的艾勒斯接受專訪時說，瑞典人大多都知道台灣，他從很久以來就想支持台灣的民主價值，以及支持台灣參與各種國際組織；自己是首度訪台、所屬基督教民主黨特別強調民主、人權等價值，因此很欽佩台灣在困難環境下仍堅持走民主之路。

艾勒斯認為，如果瑞典這樣的小國，可以支持台灣這樣的國家，「我說台灣是國家」，那我們就可以、也應該做得更多。

歐柏莉受訪則說，她2015年曾來過台灣，印象最深刻的是台灣人的熱情，與美麗的大自然風景，而日月潭的風光讓她嘆為觀止。

保加利亞裔的歐柏莉表示，她出身在共產專政國家，在那裡批評政權可能遭到監禁數年，因此她深知民主自由的重要性；看到中國的野心以及發生在香港的事，讓她更覺得必須站在民主島嶼的台灣這一邊。

談及台灣美食，艾勒斯表示，他可以代表整個訪團說，台灣食物美味極了。巧合的是，盧卡斯在專訪時推薦訪團一定要嘗試珍珠奶茶，而11日專訪當天晚間，總統蔡英文就在臉書貼文說，她致贈訪團蘿蔔糕和珍珠奶茶。

盧卡斯也代台灣觀眾提出幾個常見問題，像是瑞典家具品牌IKEA正確發音為何。艾勒斯解答說，差別主要是開頭的「I」，瑞典人念「依」，美國人則念「埃」；至於瑞典人是否很常吃肉丸，他坦言，確實滿常吃的，尤其搭配馬鈴薯泥、越橘及黃瓜，絕對是不可錯過的組合。

被問到瑞典和瑞士有何不同，艾勒斯一開始認真解釋地理位置差異，隨後打趣說，最大不同在於，瑞典是個比較會打冰上曲棍球的國家。

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歐柏莉在專訪最後表示，瑞典國會議員團來訪是要表達對台灣民主的支持，強調他們是台灣的盟友，也是無條件支持台灣獨立的；尤其在俄羅斯入侵烏克蘭之際，要向外界表明，他們這些議員不接受任何對台灣的挑釁，不希望有人藉機發動任何針對台灣的行動。

「台瑞國會議員協會暨歐洲議會議員訪團」4月10日到14日之間來台訪問。訪團成員包括台瑞國協主席歐柏莉、瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers），及瑞典國會副議長呂謝婷、瑞典國會議員謝必揚（Björn Söder）、艾勒斯、魏馬可（Markus Wiechel）、艾索菲（Ann-Sofie Alm）、普拉斯（Lars Püss）及柯艾森（Alexander Christiansson）等。（編輯：林克倫、楊凱翔）1110419