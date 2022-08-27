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日本秋季頂級水果展 泉裕泰推薦台灣民眾品嚐

2022/8/27 15:05（8/27 15:16 更新）
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日本台灣交流協會27日下午在微風超市舉辦「日本秋季頂級水果展」，日本駐台代表泉裕泰（左2）說，這次將日本當季水果匯集起來，舉辦這場水果饗宴，歡迎大家來品嘗、享受，再次認識日本水果。中央社記者劉冠廷攝 111年8月27日
日本台灣交流協會27日下午在微風超市舉辦「日本秋季頂級水果展」，日本駐台代表泉裕泰（左2）說，這次將日本當季水果匯集起來，舉辦這場水果饗宴，歡迎大家來品嘗、享受，再次認識日本水果。中央社記者劉冠廷攝 111年8月27日
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（中央社記者劉冠廷台北27日電）日台交流協會今天舉辦「日本秋季頂級水果展」，日台交流協會代表泉裕泰說，水果是日本的驕傲，雖然日本與台灣間因疫情還無法自由往來，但活動讓大家有機會享用日本水果，對兩地間的交流有很大的意義。

日本台灣交流協會今天下午在微風超市舉辦「日本秋季頂級水果展」，展出時間從8月27日持續至9月9日，向民眾介紹來自日本岡山、長野、山梨、靜岡等縣市的10種秋季水果，包括水蜜桃、白桃、麝香葡萄等。

泉裕泰指出，台灣的鳳梨、芒果、香蕉等，在日本很有名，且受到歡迎，同時日本水果在台灣也受到大家的喜愛，這次的水果展讓他最傷腦筋的，就是要挑選何種日本水果來介紹；最後決定將當季的水果匯集起來，舉辦這場水果饗宴。

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談起這次與超市的合作，泉裕泰則說，他2019年到台灣時心裡就曾想過，水果是日本的驕傲，應該向台灣介紹日本好吃的頂級水果，給台灣朋友品嚐；如果日本水果在台灣會有市場，就證明有國際競爭力，之後會繼續努力，介紹日本水果給台灣民眾。

泉裕泰說，他最喜歡吃的是水蜜桃，日本的水蜜桃好吃極了。活動中，他也現場品嚐水果，並用台語直呼「好呷」。（編輯：翟思嘉）1110827

泉裕泰
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