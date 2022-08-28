鄭寶清宣布參選 鄭運鵬：黨員要接受黨紀處理

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左2）與桃園市長鄭文燦（右2）28日出席111年桃園市中壢區桌球聯誼賽，鄭運鵬表示，參選市長是為延續鄭文燦的施政成果，也是市民的需要，對市民的照顧、市政的發展才是選舉重點。（鄭運鵬競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月28日

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，從政黨員要接受黨紀，不管是接受提名、徵召，或黨紀處理都是公平的，相信市民在投票上會有所選擇。

鄭運鵬與桃園市長鄭文燦上午出席111年桃園市中壢區桌球聯誼賽，鄭運鵬在會後接受媒體聯訪，對於記者詢問鄭寶清宣布參選。鄭運鵬表示，桃園隊的成績是在鄭文燦兩任八年下的市政進步上獲得認同，他參選市長是為延續鄭文燦的施政成果，也是市民的需要，對市民的照顧、市政的發展才是選舉重點。

記者又問是否擔心發生四腳督的情況。鄭運鵬說，選舉的選票決定在市民的認知上，不是由候選人或政黨決定，這才叫選賢與能。民進黨在鄭文燦兩任的好成績下，爭取市民對市政建設繼續由民進黨執政、由清廉有效率、正直有發展的方向來爭取認同。

鄭運鵬指出，從政黨員對於黨紀都要接受，不管是接受提名、徵召，或接受黨紀處理都是公平的。相信市民在投票上會有所選擇，他不會去判斷或分析什麼樣的票源或組織會受到什麼樣的影響，這不是市長選舉的本質。

鄭運鵬表示，過程中有很多前輩，對桃園市的選舉有很多不同的考量，這也表示這時候民進黨在桃園是更需要團結，每個考量都不同，但最後的結果是為桃園選一個好市長，當然，更大的是對市政滿意度跟市政成長的因素，大家是相信鄭文燦的好成績、相信民進黨有能力在後面兩任繼續讓桃園更好，相信這才是選舉的本質。

鄭文燦說，民進黨經過了民調做基礎完成徵召提名，過程有一定的嚴謹度跟客觀性，鄭運鵬也是經由這個機制產生。他相信鄭運鵬對桃園的了解，以及市政如何協調、爭取、再發展、再進化，已有了完整規劃，「他可以接下我這一棒沒有問題，相信市民會認同由鄭運鵬來做未來八年的新桃園市長，賡續我八年執政的紀錄。」

記者詢問鄭文燦，在鄭寶清宣布參選後是否會再見面或會談。鄭文燦指出，該做的努力一項都沒少過，要選擇不同的方向也只能夠給尊重與祝福，不過他相信團結是為了台灣、團結是為了民主、團結也是為了桃園，這一點信念他是非常堅強的。

對於民進黨桃園市黨部表示，鄭寶清若登記就開除。鄭文燦說，黨紀由中央黨部決定。民進黨是個有理念、有制度的政黨。任何的選擇，如果要走不同的路、追求不同的方向都尊重，不過黨紀的問題是由中央黨部來統籌處理。

鄭文燦表示，選舉是辦喜事，接受公平的競爭。這段時間鄭運鵬也展現相當大的韌性，因為三打一已經一段時間了，做一個愛台灣、挺民主，且對桃園發展有信心的桃園隊來說，團隊有充分的信心，舞台上要發光發熱、為民服務、保持謙卑的心，在舞台下要盡心盡力把每一項工作完成，這都是從政者不能夠改變的初衷。

鄭文燦說，這段時間的紛紛擾擾總會過去，相信桃園市民會做出最好的選擇，「鄭運鵬絕對可以成為鄭文燦的2.0版，會是一個進化版」，他在公職的任內所展現的協調力、正直、勇敢以及果決，更重要的是有一份照顧市民的心，「我覺得他會是個好市長」。（編輯：張銘坤）1110828