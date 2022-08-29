與競選團隊登記參選 蔡其昌：有信心贏回台中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨台中市長參選人蔡其昌（前排右4）29日在競選團隊與黨籍台中市議員參選人陪同下，前往台中市選委會登記參選，並在場外呼喊「市長換人、台中翻新」口號。中央社記者蘇木春攝 111年8月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中29日電）民進黨籍台中市長參選人蔡其昌，今天在競選團隊與黨籍台中市議員參選人，一同前往台中市選委會登記參選，蔡其昌表示，有信心讓議員全壘打，帶領大家贏回台中。

台中市第4屆市長、市議員、里長及和平區第3屆區長及區民代表選舉，自今天起至9月2日辦理候選人申請登記，蔡其昌上午與競選團隊主委蘇嘉全、總幹事張廖萬堅、何欣純，與總督導黃國書、莊競程、林靜儀、洪慈庸、青年後援會會長陳柏惟，以及民進黨籍市議員參前往登記參選，

蔡其昌等人先在場外呼喊「市長換人、台中翻新」口號，展現團隊氣勢，接著進入場內登記參選。

蔡其昌接受媒體聯訪時表示，自己在開放登記的第一天就登記參選，透過行動告訴台中市民，市政不能再等待，台中市政的改革跟推進，必須用迫不及待的視野、角度、方法來推進，大家給現任市長盧秀燕4年的時間，然而這4年來台中沒有城市願景。

蔡其昌說，今天感謝在立法院的同仁們，以及黨內的議員參選人，還有蘇嘉全和他一起登記參選，這個團隊就是一個行動的團隊、改變的團隊，在接下來的日子，他們會用雙腳，走遍台中的每一寸土地，告訴每一個台中市民，城市的未來在哪裡，也有信心讓議員全壘打，帶領大家贏回台中。

蘇嘉全表示，台中需要一個有行動力、有魄力的市長，蔡其昌絕對是不二人選，他過去擔任公職的表現，都值得大家期待，希望在11月26日大選，台中能夠做出改變，讓有行動力、有魄力的行動派蔡其昌，有機會為台中市民服務。

至於媒體提問鄭寶清宣布參選桃園市長的看法，蔡其昌表示，民進黨透過選對會的提名程序，完成對鄭運鵬的提名，全黨上下一定都會全力輔選鄭運鵬，大家都覺得桃園市長鄭文燦做得很好，鄭文燦也表示鄭運鵬是他的2.0版，也對鄭運鵬很有信心，所以未來桃園一定會是鄭運鵬擔任市長。（編輯：黃世雅）1110829