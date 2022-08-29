公費HPV疫苗接種率 立委：台北市連2年墊底

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（中央社記者郭建伸台北29日電）衛福部統計各縣市國中女生接種人類乳突病毒（HPV）疫苗接種率，台北市108、109年入學國中女生接種率僅7成5左右。民進黨立委洪申翰表示，台北市連續兩年接種率為全台灣最低，呼籲市府擴大宣導。

衛生福利部統計，全台每年有1300多人新確診罹患子宮頸癌，每年有600多人因子宮頸癌病逝；國健署民國107年起提供國一女學生公費HPV疫苗。醫師表示，HPV疫苗不僅可預防子宮頸癌，還能預防陰道癌等癌症，

洪申翰今天透過新聞稿表示，他調閱衛福部全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）統計資料顯示，多數縣市入學國中女生公費HPV疫苗接種率在108、109年都達8、9成，但台北市這兩年接種率僅76.2%、75.5%，為各縣市排名倒數第一。

不過新北市、桃園市、雲林縣是縣市政府自購疫苗，未列入衛福部公費HPV接種率統計資料。

洪申翰表示，公費HPV疫苗施打流程是由各地方政府衛生局經過評估與統計向中央提出需求後，國民健康署會提供經費採購HPV疫苗，再由地方衛生局媒合當地醫療機構、學校施打時程與疫苗廠商配送事宜。

洪申翰表示，台北市是醫療資源最豐沛、醫事人力最充足的縣市，但數據擺在眼前，台北市HPV疫苗做得最差，完全沒有首都的樣子。

洪申翰表示，明天就要開學，不論是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）或HPV疫苗，都要想辦法擴大宣導，提升學生與家長接種的意願，家長也可積極向校方和衛生局要求公費接種。

洪申翰表示，預防勝於治療這麼基本的概念已經是全民皆知的公衛常識，呼籲台北市長柯文哲別枉為台大醫院醫師出身。（編輯：林興盟）1110829