台美合辦區域宗教論壇 蔡總統：堅定捍衛宗教自由

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台美合辦的2022區域宗教自由論壇30日在台北舉行，總統蔡英文出席開幕式，並致詞指出，近年宗教自由遭到威權體制前所未有程度的壓迫，台灣將堅定捍衛自身與區域的宗教自由。中央社記者裴禛攝 111年8月30日

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）睽違2年，台美合辦的2022年區域宗教自由論壇今天在台北舉行，總統蔡英文在開幕式中致詞指出，近年宗教自由遭到威權體制前所未有程度的壓迫，台灣將堅定捍衛自身與區域的宗教自由。

台灣民主基金會、美國在台協會（AIT）、外交部共同舉辦的2022年區域宗教自由論壇今天展開，主題為「印太地區公民社會對話：宗教自由面臨的挑戰」，論壇活動與印太地區宗教自由倡議者交流經驗，共同關心在威權體制下因信仰受壓迫的個人與團體。

蔡總統強調，台灣的任務是要創造一個世界，沒有人會因為其信仰遭到壓迫。台灣珍惜多元價值，包容尊重各種宗教，台灣在2020年獲邀成為「國際宗教自由聯盟」觀察員，也持續透過捐助美國國務院的國際宗教自由基金等方式，幫助全世界受到宗教迫害的人對抗壓迫。

會議邀請兼任台灣民主基金會董事長的立法院長游錫堃、AIT台北辦事處處長孫曉雅致詞，美國國際宗教自由無任所大使胡笙（Rashad Hussain）則以預錄影片方式致詞。

游錫堃表示，區域宗教自由論壇2019年首次在台北由台美合辦，今年疫情緩和後二度舉行，很榮幸仍選台灣為舉辦地點。他指出，疫情不只阻礙實體交流，也成為威權政府壓迫宗教自由的藉口，但他相信唯有保障宗教自由才能使社會穩定，他很高興台灣宗教持續蓬勃發展。

孫曉雅表示，繼上次會議之後社會改變很多，面臨疫情、俄烏戰爭等新挑戰，但台灣始終捍衛包括宗教自由的各種民主價值，政府保證信仰的法定權利，民間信仰團體也十分活躍，例如慈濟、基督教會都捐款幫助烏克蘭難民，美國將持續與台灣合作，強化與保障印太宗教自由。

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美國國際宗教自由無任所大使胡笙在預錄影片中致詞表示，台灣是宗教自由的典範，相對中國則持續壓迫宗教自由，特別是壓迫少數民族的信仰，每次中國以實際壓迫行動跨越宗教自由界線，都在提醒世界沒有人能逃離其威脅掌控，也更印證理念相近國家應強化夥伴關係的重要性。

論壇由美國國際宗教自由委員會主席特克爾（Nury Turkel）發表主題演講。特克爾是維吾爾裔美國律師，長期關注中國迫害維吾爾族人權議題。（編輯：郭無患）1110830