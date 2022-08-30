更多編輯台推薦新聞：
FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難
產經

FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難

國衛院研究：老年人長期吃維生素D 失智風險不減反增
生活

國衛院研究：老年人長期吃維生素D 失智風險不減反增

打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事
生活

打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風軒嵐諾最快1天內升強颱 9/1至9/3北部防大雨
首頁 / 政治

台美合辦區域宗教論壇 蔡總統：堅定捍衛宗教自由

2022/8/30 10:27（8/30 11:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台美合辦的2022區域宗教自由論壇30日在台北舉行，總統蔡英文出席開幕式，並致詞指出，近年宗教自由遭到威權體制前所未有程度的壓迫，台灣將堅定捍衛自身與區域的宗教自由。中央社記者裴禛攝 111年8月30日
台美合辦的2022區域宗教自由論壇30日在台北舉行，總統蔡英文出席開幕式，並致詞指出，近年宗教自由遭到威權體制前所未有程度的壓迫，台灣將堅定捍衛自身與區域的宗教自由。中央社記者裴禛攝 111年8月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北30日電）睽違2年，台美合辦的2022年區域宗教自由論壇今天在台北舉行，總統蔡英文在開幕式中致詞指出，近年宗教自由遭到威權體制前所未有程度的壓迫，台灣將堅定捍衛自身與區域的宗教自由。

台灣民主基金會、美國在台協會（AIT）、外交部共同舉辦的2022年區域宗教自由論壇今天展開，主題為「印太地區公民社會對話：宗教自由面臨的挑戰」，論壇活動與印太地區宗教自由倡議者交流經驗，共同關心在威權體制下因信仰受壓迫的個人與團體。

蔡總統強調，台灣的任務是要創造一個世界，沒有人會因為其信仰遭到壓迫。台灣珍惜多元價值，包容尊重各種宗教，台灣在2020年獲邀成為「國際宗教自由聯盟」觀察員，也持續透過捐助美國國務院的國際宗教自由基金等方式，幫助全世界受到宗教迫害的人對抗壓迫。

會議邀請兼任台灣民主基金會董事長的立法院長游錫堃、AIT台北辦事處處長孫曉雅致詞，美國國際宗教自由無任所大使胡笙（Rashad Hussain）則以預錄影片方式致詞。

游錫堃表示，區域宗教自由論壇2019年首次在台北由台美合辦，今年疫情緩和後二度舉行，很榮幸仍選台灣為舉辦地點。他指出，疫情不只阻礙實體交流，也成為威權政府壓迫宗教自由的藉口，但他相信唯有保障宗教自由才能使社會穩定，他很高興台灣宗教持續蓬勃發展。

孫曉雅表示，繼上次會議之後社會改變很多，面臨疫情、俄烏戰爭等新挑戰，但台灣始終捍衛包括宗教自由的各種民主價值，政府保證信仰的法定權利，民間信仰團體也十分活躍，例如慈濟、基督教會都捐款幫助烏克蘭難民，美國將持續與台灣合作，強化與保障印太宗教自由。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美國國際宗教自由無任所大使胡笙在預錄影片中致詞表示，台灣是宗教自由的典範，相對中國則持續壓迫宗教自由，特別是壓迫少數民族的信仰，每次中國以實際壓迫行動跨越宗教自由界線，都在提醒世界沒有人能逃離其威脅掌控，也更印證理念相近國家應強化夥伴關係的重要性。

論壇由美國國際宗教自由委員會主席特克爾（Nury Turkel）發表主題演講。特克爾是維吾爾裔美國律師，長期關注中國迫害維吾爾族人權議題。（編輯：郭無患）1110830

台美合辦的2022區域宗教自由論壇30日在台北美福大飯店舉行開幕典禮，總統蔡英文（中）、立法院長游錫堃（右）、美國國際宗教自由委員會主席特克爾（Nury Turkel）（左）出席揭幕。中央社記者裴禛攝 111年8月30日
台美合辦的2022區域宗教自由論壇30日在台北美福大飯店舉行開幕典禮，總統蔡英文（中）、立法院長游錫堃（右）、美國國際宗教自由委員會主席特克爾（Nury Turkel）（左）出席揭幕。中央社記者裴禛攝 111年8月30日
游錫堃
蔣渭水台客語吟唱賽 游錫堃盼傳承本土語言 立陶宛紅十字會獲台灣百萬美元援烏善款 2500人受惠
孫曉雅
AIT處長孫曉雅和女兒暢遊台南 黃偉哲留言歡迎 AIT孫曉雅與徐秀蘭會面 環球晶：德州新廠11月動土
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族