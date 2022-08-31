中國無人機頻擾 立委籲國防部建立處理SOP

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（中央社記者王揚宇台北31日電）無人機進入金門二膽區域，國軍實彈射擊驅離，引發各界關注。民進黨立委許智傑今天說，中國無人機頻頻挑釁，是可忍，孰不可忍，呼籲國防部建立相關情況處理的SOP（標準作業程序）。

總統蔡英文30日下令，國軍應適時採強力措施反制中共無人機。金門防衛指揮部30日晚間表示，1架次無人機下午5時59分進入二膽地區禁限制水域上空，守軍進行實彈防衛射擊，無人機於晚上6時往廈門飛離。

對於中國無人機頻擾，許智傑今天在媒體群組發布影片指出，感謝國軍保家衛國，以自我防衛為原則，台灣也要適當的回擊，在警示後無人機仍不撤離，適當的射擊確實能展現國軍該有的態度，國防部也應該建立相關情況處理的SOP，讓辛苦的國軍在保家衛國時，能有規則可循。

民進黨立委陳亭妃表示，中國民用無人機已不斷踩到台灣的底線，甚至是飛越到台灣領空，竊取相關相片跟資料。然而，國防部也太軟弱，反應也太慢。

陳亭妃建議，國防部應訂定一套SOP，甚至該處理就處理，如何調動所有的干擾器，讓金防部的士兵能夠有武器或工具可以去處理無人機，而不是一直在喊話。

民進黨立委王定宇表示，這起事件登上金融時報的頭條，也有許多國際媒體報導，可見台灣如何因應中國的灰色地帶威脅，引起國際關心。

王定宇指出，整體來說，台灣非常沉穩、適當地因應灰色地帶挑戰，因此美國國務院除譴責中國、反對中國無人機侵擾台灣的新現狀，也公布一批對台軍售。

王定宇說，無人機的處理會依其機型不同，有不同的處理方式，呼籲國軍針對不同樣態侵擾的標準作業，必須要做更新，相信民眾都會支持國軍硬起來，而這樣的應處並非無事惹事或不符合比例的擴大事端，台灣是高度文明自制的國家，不像中國是麻煩製造者。

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此外，國民黨立委江啟臣今天在立法院接受媒體聯訪時表示，這明顯是違法入侵行為，不管是哪一國、來自哪裡的空拍機，進入要塞堡壘附近，根據要塞堡壘地帶法規定，不能進行任何偵查作為，對於任何偵查作為都該進行反制。

江啟臣也指出，這一定有相關標準作業程序，怎麼會被侵擾這麼多次，必須等到蔡總統出來講話才有反應。到底是第一線官兵不知道如何處置，還是高層下令不要動，國防部要交代清楚；如果大家都害怕扛責任，那真的就是等敵人上岸。（編輯：翟思嘉）1110831