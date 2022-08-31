更多編輯台推薦新聞：
科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索
科技

科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

中國無人機頻擾 立委籲國防部建立處理SOP

2022/8/31 13:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北31日電）無人機進入金門二膽區域，國軍實彈射擊驅離，引發各界關注。民進黨立委許智傑今天說，中國無人機頻頻挑釁，是可忍，孰不可忍，呼籲國防部建立相關情況處理的SOP（標準作業程序）。

總統蔡英文30日下令，國軍應適時採強力措施反制中共無人機。金門防衛指揮部30日晚間表示，1架次無人機下午5時59分進入二膽地區禁限制水域上空，守軍進行實彈防衛射擊，無人機於晚上6時往廈門飛離。

對於中國無人機頻擾，許智傑今天在媒體群組發布影片指出，感謝國軍保家衛國，以自我防衛為原則，台灣也要適當的回擊，在警示後無人機仍不撤離，適當的射擊確實能展現國軍該有的態度，國防部也應該建立相關情況處理的SOP，讓辛苦的國軍在保家衛國時，能有規則可循。

民進黨立委陳亭妃表示，中國民用無人機已不斷踩到台灣的底線，甚至是飛越到台灣領空，竊取相關相片跟資料。然而，國防部也太軟弱，反應也太慢。

陳亭妃建議，國防部應訂定一套SOP，甚至該處理就處理，如何調動所有的干擾器，讓金防部的士兵能夠有武器或工具可以去處理無人機，而不是一直在喊話。

民進黨立委王定宇表示，這起事件登上金融時報的頭條，也有許多國際媒體報導，可見台灣如何因應中國的灰色地帶威脅，引起國際關心。

王定宇指出，整體來說，台灣非常沉穩、適當地因應灰色地帶挑戰，因此美國國務院除譴責中國、反對中國無人機侵擾台灣的新現狀，也公布一批對台軍售。

王定宇說，無人機的處理會依其機型不同，有不同的處理方式，呼籲國軍針對不同樣態侵擾的標準作業，必須要做更新，相信民眾都會支持國軍硬起來，而這樣的應處並非無事惹事或不符合比例的擴大事端，台灣是高度文明自制的國家，不像中國是麻煩製造者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，國民黨立委江啟臣今天在立法院接受媒體聯訪時表示，這明顯是違法入侵行為，不管是哪一國、來自哪裡的空拍機，進入要塞堡壘附近，根據要塞堡壘地帶法規定，不能進行任何偵查作為，對於任何偵查作為都該進行反制。

江啟臣也指出，這一定有相關標準作業程序，怎麼會被侵擾這麼多次，必須等到蔡總統出來講話才有反應。到底是第一線官兵不知道如何處置，還是高層下令不要動，國防部要交代清楚；如果大家都害怕扛責任，那真的就是等敵人上岸。（編輯：翟思嘉）1110831

王定宇
中共民用無人機灰色威脅 專家：台灣不應模糊化應對 被列台獨頑固分子 陳椒華：捍衛主權堅守民主獲肯定
陳亭妃
黃秀芳親子列車20日啟動 蔡總統將到彰化同樂 保留歷史意象 台南三分子靶溝公園啟用
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族