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鄭運鵬：張善政典型假道學 應調查是否不當獲利

2022/8/31 13:58
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（中央社記者葉臻桃園31日電）國民黨桃園市長參選人張善政研究計畫案遭指涉抄襲。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，張善政是典型假道學，既然認為身正不怕影子斜，就應移送法辦，調查是否為不當獲利。

張善政被爆出過去任職宏碁副總期間，申請農委會的研究計畫疑似有抄襲問題。

鄭運鵬今天接受網路節目專訪時表示，不要為了攻擊別人太假道學，把自己的道德拉高到像聖人，卻沒想過會不會哪天自己有些小事情被拿出來檢查，「張善政就是很典型假道學」，但也該用同樣的標準檢視自己。

鄭運鵬說，現在質疑的是，3年的標案總研究經費達新台幣5700萬元，如果只做複製貼上、資料收集，還可以不加出處，「哪有這麼好賺」。

鄭運鵬也說，這件事跟學生論文不同，應該調查是否為不當獲利，既然張善政自稱身正不怕影子斜，「移送法辦就知道斜不斜」；可以保證張善政絕對不會退選，也不會要求張善政退選，但要求他提出一個政見，「如何防範這種不公不義的標案」。

民進黨前立法委員鄭寶清宣布參選，預計在明天登記，會不會擔心民進黨票源分裂。鄭運鵬說，多少會造成票源分裂，但鄭寶清這種效應有很多面向；鄭寶清在民進黨桃園選情相對低迷的時候開始發表一些言論，會讓支持者覺得桃園很緊張，但感覺現在桃園選情氣氛、全國關注等，已經離開這段時間。

主持人詢問，桃園市長鄭文燦日前在政論節目表示，民進黨提名縣市首長對比式民調中，鄭寶清比鄭運鵬少了10個百分點；鄭寶清認為不是事實，還說自己手中有一份民調、他才是第一名。

鄭運鵬說，沒看過鄭文燦說的這份民調，但在做選舉評估的時候，一定是委託第三方做，不能考生自己出題目、自己寫完後說100分，所以中央有中央的做法，以避免干擾；若鄭寶清會對他造成很大影響，他也不可能去勸退鄭寶清，唯一的做法只能公平競爭、民主選舉。（編輯：唐聲揚）1110831

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