柯文哲：宋楚瑜現階段不表態很正常 努力爭取支持

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（中央社記者陳怡璇台北31日電）親民黨主席宋楚瑜尚未表態是否力挺前台北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊，台北市長柯文哲表示不要給別人壓力、宋楚瑜現在不想表態很正常，會拜託、爭取支持。

宋楚瑜今天陪同黨籍基隆市議員參選人登記，被問到是否為黃珊珊站台說，如果參選人沒有一定要貼上標籤，他暫時還可緩一下。

柯文哲下午出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂-2022暑期市政體驗營」第3梯次（大專校院組）模擬市政會議及閉幕式，接受媒體聯訪時被問及此事。

柯文哲表示，宋楚瑜跟藍綠都有關係，跟黃珊珊也很好，所以一定會有壓力。柯文哲說，他的態度是不要給別人壓力、人家方便就好，「我覺得宋楚瑜在現階段不想表態很正常」。

柯文哲說，最近沒有跟宋楚瑜見面，但都有連絡，媒體追問會不會為黃珊珊去拜訪、修補關係，柯文哲回「當然我會拜託他，沒問題」，會努力爭取宋楚瑜的支持。

至於會不會有聯合造勢，柯文哲說，還有90天，什麼事都可能發生。

此外，柯文哲籌組的台灣民眾黨，在苗栗縣4名縣議員參選人聯合登記時請來「柯爸」柯承發、「柯媽」何瑞英助陣，並巧遇苗栗縣議會議長鍾東錦前往領表準備參選縣長，鍾東錦並主張「藍白合」，希望在縣長選舉上能爭取民眾黨的支持。

柯文哲被問及此事時回應，他只有在某資通訊大廠的廠房開幕，去竹南時有遇到鍾東錦、互相握個手而已，而很多事情就是有機會再談，不用刻意說什麼合作，想想看這個人好不好、適不適合那個工作再說。

媒體追問柯文哲，在苗栗有無藍白合作空間，柯文哲回「我跟任何人都可以合作」。（編輯：李錫璋）1110831