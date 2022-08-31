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9月選戰加溫 蔡英文挺國旅挺國軍2主軸跑行程

2022/8/31 18:01
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（中央社記者葉素萍台北31日電）民進黨內高層今天說，選舉登記後，選戰加溫，中央黨部將與各地競總合作，推出縣市長特色連線；總統兼黨主席蔡英文以「挺國旅」、「挺國軍」兩主軸跑行程；另外，9月黨慶活動擬移師台中，採音樂會形式，訴求18歲公民權。

民進黨高層今天向媒體指出，疫情漸穩定，總統兼民進黨主席蔡英文相當關注民生與經濟復甦狀況，也很重視國軍保衛國家的努力，9月份行程安排上，會以「小英挺國旅」、「小英挺國軍」等國政行程為主，並利用公餘時間與各地縣市長參選人同台互動。

黨內高層說，選舉登記後，選戰將開始加溫，9月中央黨部文宣群與各地競總將有整合式行銷，陸續推出特色連線，凸顯候選人的特質，加深選民對參選人的印象。

他說，民進黨預計於9月24日在台中舉行黨慶活動，由於今年適逢民進黨創黨36週年，年底又有18歲公民權複決，黨內規劃以「36挺18」為主軸，並以音樂會形式呈現。

至於目前各地選情狀況 黨內高層說，目前坊間民調看來，民進黨台北市長參選人陳時中在綠營支持者的支持度非常凝結，接下來比較能無後顧之憂拓展中間、婦女、年輕選票，陳時中去看街舞、同志酒吧，有其選戰策略節奏，台北市的選戰打得起來，支持者的熱情也會起來。

他說，新北市的林佳龍地方整合狀況不錯，過去林佳龍在交通部長任內爭取的前瞻預算，在地方的反應很好。桃園市部分，桃園市長鄭文燦有能力處理組織部分，接下來整合好後，參選人鄭運鵬的議題設定能力也不用擔心。

黨內高層表示，新竹市在論文事件後，也要回歸到民進黨新竹市長參選人沈慧虹是否有能力做市政、新竹市民是否肯定過去8年政績，黨中央相信沈慧虹在新竹市的施政有一定累積；苗栗縣則是後勢可期，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎在地方執政過，有基本的系統，徐定禎希望中央黨部協助幫忙開拓青年族群支持。

黨內高層指出，雲林縣選戰有看頭，選戰團隊目前狀態順利，立委蘇治芬也全力輔選劉建國；南投縣，參選人蔡培慧戰力強，幾個議題攻防打點都有到位，讓選民注意到。（編輯：蘇龍麒）1110831

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