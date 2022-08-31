騎車違規拍片遭檢舉 林為洲主動向警說明致歉

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國民黨竹北市長參選人林為洲（左）日前在臉書貼光明六路迷航機車影片，被民眾檢舉交通違規，林為洲31日主動前往警局說明致歉，警方指出，因違規行為超過7天，依規定不予舉發。林為洲並將原應裁罰金額捐給公益團體，作為警惕。（林為洲提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月31日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）國民黨竹北市長參選人林為洲日前在臉書，貼光明六路迷航機車影片被檢舉交通違規，今天他主動前往警局說明致歉願意受罰。警方指出，因違規行為超過7天，依規定不予舉發。

林為洲日前在臉書粉專貼出「光明六路迷航的機車宣傳片」，體驗從竹北遠百到家樂福路線，沿路考察機車專用道封閉無法行駛、標示路牌未妥善標示等問題，卻被民眾向新竹縣警察局檢舉，影片中林為洲有不少道路違規事項。

新竹縣警察局交通隊提供新聞資料指出，經檢視林為洲臉書所發布的騎乘機車影片內容，實際的交通違規行為包含有，紅線臨時停車、行駛人行道、行駛路肩、跨越槽化線、跨越雙白線、跨越雙黃線、超越停止線等7項，其中，紅線臨時停車的違規有多處重複。

交通隊表示，經查，影片拍攝時間為8月12日下午2時許，依道路交通管理處罰條例，因林為洲的交通違規行為終了日，距離今天已逾7天以上，依規定不予舉發。

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林為洲今天主動前往新竹縣警察局說明過程，他接受媒體聯訪時表示，當時拍攝初衷是為凸顯竹北市的道路，不論行車路線、交通號誌，對於機車族相當不友善，希望透過他的實際騎乘彰顯問題，能獲得相關單位重視，以爭取機車族用路權益。

林為洲也透過新聞稿表示，經過專業交通隊檢視影片後，雖依規定不予舉發，但他有感做了不好的示範，決定將原應裁罰的金額共新台幣6000元，捐給公益團體「華山基金會」，作為警惕。（編輯：方沛清）1110831