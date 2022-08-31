耶路撒冷郵報關注台海情勢 刊駐以色列代表投書

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（中央社記者賴素芬特拉維夫31曰專電）耶路撒冷郵報接連兩天報導台灣對中國軍演應變作為，讀者投書專欄更刊登駐以色列代表李雅萍投書，她呼籲世界各國共同守護台海和平現狀，支持台灣參與國際民航組織。

台海危機受世界各國關注，以色列最大英文報紙耶路撒冷郵報（The Jerusalem Post）自美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發中國軍演以來，一直持續密集報導台海局勢，不僅昨天轉載路透社新聞，並以「台灣在離島附近向中國無人機開槍示警」為題，報導台灣應對中國試圖改變台海現狀的挑釁，今天再以「如果中國軍隊進入台灣，台灣誓言反擊」分析台灣面臨中國入侵台灣領空與海域的準備作為。

耶路撒冷郵報同時刊登李雅萍投書，回應郵報昨天轉載路透社「中國海軍開始抹去假想的台海中線」分析報導。

李雅萍在「攸關每一個國家」投書內容表示，空域及海域安全性對全球社會至關重要，也是維持全球供應鏈穩定和世界各國的基本共同利益。台灣位於第一島鏈，也是全球晶片主要來源，安全情勢更關乎世界各國的戰略及經濟利益。

李雅萍說，中國升高台灣周遭軍事行動，嚴重威脅區域和平及穩定，如以台灣所管轄的空域為例，飛航情報區全年提供逾185萬航管架次服務，並服務約7200萬全球航空旅客；另88%全球十大貨運商船航經台灣海峽，每天載運100萬桶原油。

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因此，作為國際社會負責任成員，台灣將堅定捍衛國家主權及安全，她在投書中呼籲理念相近國家共同支持台灣海峽的和平現狀，支持台灣務實、專業參與國際組織，包含參與國際民航組織（ICAO），創造更安全的無縫天空。

三年一度的國際民航組織第41屆大會今年9月27日至10月7日將在加拿大蒙特婁的ICAO總部舉行。外交部國際組織司長吳尚年7月在台北舉行的新聞簡報中，也說明外交部除繼續與外交盟友合作，也正與民航局密切合作，以達成國際共識，爭取參與國際民航組織。（編輯：黃自強）1110831