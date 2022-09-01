蔡其昌帶職參選 游錫堃：靠近投票日可能就會請假

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（中央社記者范正祥台北1日電）立法院新會期開始，立法院長游錫堃今天回應媒體詢問副院長蔡其昌競選台中市長如何兼顧院務工作時說，競選是分秒必爭，前半段時間蔡其昌還可幫忙主持院會，愈靠近投票日可能就會請假。

立法院第10屆第6會期今天開始立委報到，游錫堃上午簽名報到並接受媒體聯訪。

媒體提問時關注九合一選舉將在11月26日投票，蔡其昌競選台中市長，如何兼顧院務工作，包括協助主持立法院會。對此，游錫堃表示，競選是分秒必爭，蔡其昌可能還是有一些時間可以協助主持院會，但愈靠近投票日，蔡其昌可能就會請假。

游錫堃表示，關於主持院會的部分，蔡其昌如果沒辦法過來，他就儘量要扛起來。

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另外，今天是9月1日記者節，游錫堃除了於立法院受訪時祝福記者們大家平安快樂、工作順利，他也透過臉書發文，向台灣媒體從業人員致意。

游錫堃表示，立法院第10屆第6會期今天開始報到，稍早他去簽名報到時，看到許多辛苦的媒體朋友也在現場工作。記者們總是要在收到消息的第一時間趕到事件發生地，不畏日曬雨淋，只為了維護民眾「知的權利」。記者節這天，他要勉勵台灣所有媒體從業人員，持續發揮實事求是的專業精神，讓台灣變得更好。（編輯：翟思嘉）1110901