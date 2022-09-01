蔡總統：讓國軍守衛國家時無所畏懼是三軍統帥職責

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（中央社記者葉素萍台北1日電）總統蔡英文今天說，明年度國防預算大幅成長，代表政府對國軍的支持；讓國軍守衛國家時無所畏懼、信心堅實，這是身為三軍統帥不變的承諾和職責。當從軍成為年輕人驕傲的選擇，國軍戰力就會更加充實，國家也就能更安全。

蔡總統今天出席「111年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，並頒發「國軍楷模獎」、「模範團體主官獎」、「敬軍模範」、「後備輔導幹部楷模」及「全民國防教育傑出貢獻獎」等獎項。

蔡總統提到，面對中國近期在台海周邊的軍事行動，升高區域緊張情勢，國軍沉著應對，捍衛國家安全，讓台灣人民都很感動。這陣子，她造訪三軍各級部隊，就是要給駐守在第一線的英勇國軍加油打氣。

蔡總統指出，今天在現場接受表揚的同袍和團體，都是捍衛國家安全最重要的一分子，更是國軍弟兄姊妹最好的表率。像是陸軍裝甲584旅在旅長卓越的領導，以及全旅官兵團結一致努力下，共同完成許多重大演訓任務，成為國軍首度少將階聯兵旅級獲頒模範團體，非常不簡單。

她說，海軍的海虎軍艦在艦長盡責的帶領下，全艦官兵同舟共濟，獲得優異成績，展現出海軍堅實的戰力。空軍第一聯隊郭文靜上尉從志願役士兵轉服士官後，報考飛行常備軍官班，順利完成IDF戰機換裝訓練。郭文靜曾在高壓力的空防最前線，執行空中攔截、廣播驅離任務，展現出空軍守護領空的決心。

蔡總統還提到，今天有一名國軍楷模、海軍168艦隊的周道斌上校，因為臨時執行「海上監控任務」，無法出席表揚大會，這就是國軍日常的縮影，以任務為最優先，片刻不鬆懈，使命必達。

蔡總統重申，國軍守護國家，她也一定會是國軍最堅強的後盾。面對中國的軍事威脅，政府明年度國防部預算首次突破4000億元，整體預算規模更將達到5863億元，創下歷史新高，比今年增加700多億元，成長近14%。

她強調，國防預算大幅成長，代表政府對國軍的支持，也展現國家自我防衛的決心，更是因應當前國家面臨的情勢，強化戰訓整備工作，建構堅強可恃的防衛戰力，確保國家安全和區域穩定。

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蔡總統指出，中國軍演後，仍然以無人機侵擾等「灰色地帶」衝突手法，並且結合認知作戰手段，持續對台灣進行文攻武嚇。「我們不會挑起爭端，但不代表我們不會反制」。她也已經下令國防部，適時採取必要且強力的反制措施，捍衛國家安全。讓國軍守衛國家時無所畏懼、信心堅實，這就是身為三軍統帥不變的承諾和職責。

總統認為，中華民國國軍的戰力，就是全體人民能安心如常生活的依靠。而全體人民的支持，則是國軍捍衛國家的最大動力。她身為三軍統帥，要向所有挺國家、挺國軍的民眾表達最深敬意與謝意，也請全體民眾持續給予國軍肯定與支持。當從軍成為年輕人驕傲的選擇，國軍戰力就會更加充實，國家也就能更安全。（編輯：蘇志宗）1110901

總統蔡英文1日出席「111年軍人節暨全民國防教育日表揚大會，並請全體國人持續給予國軍肯定與支持。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年9月1日

總統蔡英文（左）1日出席「111年軍人節暨全民國防教育日表揚大會，並頒發獎項給獲獎人。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年9月1日