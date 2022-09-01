登記參選竹北市長 林為洲：打造幸福城市

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國民黨竹北市長參選人林為洲（前中）1日完成參選登記，他表示，未來將透過更多元管道聆聽在地民眾聲音，提出最適切政策並展現行動力。（林為洲團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月1日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）國民黨竹北市長參選人林為洲今天完成登記，他說，盼用過去的地方及中央民代經驗，讓竹北市成為最幸福城市。

林為洲團隊今天發布新聞稿指出，林為洲在竹北生活61年，一路走來參選縣議員、立法委員為竹北爭取建設、經費，這次以地方、中央民代經驗，除讓竹北市更好之外，也肩負替國民黨，守住竹北的重責大任。

林為洲表示，竹北市長最重要的工作就是做好城市管理的角色，加上竹北人口增加，對城市居住品質更是注重，如在竹北有不少特色公園，多由新竹縣政府負責建設，後續維護由市公所負責，但現在市民對於公園維護並不滿意，這也是未來的市長要努力的目標。

林為洲說，未來，將透過更多元管道聆聽在地民眾聲音，提出最適切政策並展現行動力，也會推動人行道及公園改善、E化政府、停車空間改善、打造寵物友善城市、育兒及長照服務、大眾交通運輸改善等，讓竹北成為更友善的城市。（編輯：張銘坤）1110901