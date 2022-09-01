更多編輯台推薦新聞：
影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧
科技

影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧

大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員
運動

大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰
國際

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
蘇貞昌
新聞專題
蘇貞昌2/300
首頁 / 政治

另找第3方設交互詰問辯論會？林佳龍：歡迎

2022/9/1 18:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北1日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天談及是否想另請第3方辦辯論會時表示「歡迎」，他說，除了由第3方發問，辯論雙方也能交互詰問才是完整辯論會。

林佳龍與新北市長侯友宜近日為了4年前侯友宜與蘇貞昌競選新北市長時有無舉辦辯論會隔空交火。林佳龍昨天晚間在社群網站臉書（Facebook）呼籲侯友宜前往登記參選時要在「政見發表會意願調查表」上勾選「辯論式」。

侯友宜今天上午前往登記時勾選「辯論式」，並說4年前他也是透過公開辯論方式與蘇貞昌舉行辯論會，今年自然不例外，勾選辯論是採取與蘇貞昌當年一樣模式。

根據公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法，直轄市長選舉的電視政見發表會經同一選舉區3分之2以上候選人同意時，得以辯論方式舉辦，並設置主持人與發問人。

實施辦法指出，辯論程序分為4階段，首先是主持人說明辯論規則，介紹發問人及候選人；再來是候選人依序申論政見；接著發問者再向每名候選人提問，由候選人依序回答；最後是候選人陳述結論，過程中不會有候選人交互詰問環節。

林佳龍今天下午出席競選歌曲「新北大翻新」發布記者會後接受媒體聯訪，被問到會不會想找第3方舉辦雙方能交互詰問的辯論會？林佳龍說「歡迎」，除了由第3方發問，辯論雙方也能交互詰問才是完整辯論會；即使是選委會舉辦的公辦辯論會也會有發問人，互相在問答時也可以進行攻防。（編輯：張銘坤）1110901

林佳龍
侯友宜登記勾辯論稱與4年前同模式 林佳龍質疑 林佳龍挽袖包月餅 盼新北以米其林水準迎向國際
侯友宜
台灣隊授旗 力拚U18世界盃棒球賽連霸 安坑輕軌整體進度達9成 年底通車計畫不變
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蘇貞昌：外商今年在台研發投資 逾240億創新高