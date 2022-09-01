另找第3方設交互詰問辯論會？林佳龍：歡迎

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（中央社記者高華謙新北1日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天談及是否想另請第3方辦辯論會時表示「歡迎」，他說，除了由第3方發問，辯論雙方也能交互詰問才是完整辯論會。

林佳龍與新北市長侯友宜近日為了4年前侯友宜與蘇貞昌競選新北市長時有無舉辦辯論會隔空交火。林佳龍昨天晚間在社群網站臉書（Facebook）呼籲侯友宜前往登記參選時要在「政見發表會意願調查表」上勾選「辯論式」。

侯友宜今天上午前往登記時勾選「辯論式」，並說4年前他也是透過公開辯論方式與蘇貞昌舉行辯論會，今年自然不例外，勾選辯論是採取與蘇貞昌當年一樣模式。

根據公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法，直轄市長選舉的電視政見發表會經同一選舉區3分之2以上候選人同意時，得以辯論方式舉辦，並設置主持人與發問人。

實施辦法指出，辯論程序分為4階段，首先是主持人說明辯論規則，介紹發問人及候選人；再來是候選人依序申論政見；接著發問者再向每名候選人提問，由候選人依序回答；最後是候選人陳述結論，過程中不會有候選人交互詰問環節。

林佳龍今天下午出席競選歌曲「新北大翻新」發布記者會後接受媒體聯訪，被問到會不會想找第3方舉辦雙方能交互詰問的辯論會？林佳龍說「歡迎」，除了由第3方發問，辯論雙方也能交互詰問才是完整辯論會；即使是選委會舉辦的公辦辯論會也會有發問人，互相在問答時也可以進行攻防。（編輯：張銘坤）1110901