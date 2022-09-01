蔡總統推薦林佳龍 選對人才能中央與地方合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北1日電）總統蔡英文今晚表示，蔡英文政府是投資社會福利最多的政府，現有社會福利政策是當年她競選新北市長時提出的政見，盼年底新北市長選舉要選對人選林佳龍，才能中央與地方合作。

蔡總統今晚與新北市長參選人林佳龍、立法委員吳琪銘、市議員參選人等，參拜土城區五谷先帝廟，向神農大帝祈福。她說，此行不是拜廟、不是走攤，是「總統向人民報告」。

蔡總統致詞時表示，包括競選新北市長、總統等職位，共在新北市參選4次；選新北市長時提出很多的政見，但因未當選沒能實現政見，但後來2016年當選總統後就可實現許多政見。

她說，蔡英文政府是有史以來在社會福利、人民照顧、社會照顧、投資最多的政府。明年有新台幣670多億預算投入長照，是繼全民健保後對人民的照顧，這也是2010年選新北市長時就想到的。

蔡總統說，任內照顧年輕人，建社會住宅，在公立幼兒園增加3000班，降低父母在幼兒托育機構的經費負擔，也鼓勵年輕人多生育，0至6歲國家養。明年預算是有史以來預算最龐大，但也是最會還債的政府，主要是國家經濟好，國力愈來愈強，故投入地方建設的經費大幅成長。

她說，這些建設都要地方政府一起做，地方是否有執行力，與中央有同樣想法是很重要的事情。選新北市長時的社會住宅政策，在當選總統後實現，也希望透過中央與地方協力可以蓋的很多，「但新北真的蓋的不多」，其他理念相同的地方政府都蓋的很積極。

蔡英文支持林佳龍所提出的社會住宅政見，希望幫助年輕人與需要照顧的人。未來的預算以及台灣的發展，都需要中央與地方一起做，新北市長就要選對人，「林佳龍就是最好的人選」。

蔡英文細數林佳龍的經歷，給予肯定，且在台中蹲點10年後選上台中市長，就是十年磨一劍，也在台中市規劃與執行得很好。若當選新北市長，一定會對土城工業園區有很大的幫助，變成北台灣的產業重鎮，讓年輕人有未來。

「聽總統一句話，不要選錯人」，蔡英文說，這次市長選舉最好的人選絕對是林佳龍。尤其，台灣經濟持續發展，民主自由在世界評比不斷增加，現在國際媒體在台灣的記者人數已經好幾百人，這是前所未有的，每天報導台灣的是以前的好幾倍，台灣的地位在國際人士來看是很不簡單的成就。

蔡英文說，每天挑戰很多，只要有決心保護自己，外面有很多朋友也會來幫助我們，因此，一定要冷靜與有決心。總統一定會讓國家可以安全，一定會保護人民，也謝謝國軍24小時守在前線保護國家。（編輯：張銘坤）1110901