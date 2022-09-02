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柯文哲粗口嗆大巨蛋政見 陳時中：是否尊重議會

2022/9/2 12:00
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（中央社記者蕭博文台北2日電）台北市長柯文哲昨天在市議會被問到民進黨台北市長參選人陳時中的公布大巨蛋檔案政見時，一度爆粗口回擊。陳時中今天表示，只是表達競選政見，反問柯文哲是否尊重議會。

陳時中日前針對大巨蛋案提3項保證，要公開透明歷次協商。柯文哲昨天在台北市議會備詢被問及此事，柯文哲表示全部檔案都有公布，且一度爆粗口回擊。

陳時中今天上午出席2022台北3C電器空調電腦電玩影音展開幕記者會，會前接受媒體聯訪時針對柯文哲說法回應表示，不是他在議會質詢，他只是以競選人身分表達政見，反問柯文哲此舉是否尊重議會。

媒體提問，前台北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天在臉書（Facebook）表示「不敢辯論的候選人，對得起選民嗎？」對此，陳時中指出，他在登記參選時已勾選願意辯論。

媒體詢追，柯文哲昨天說COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，要開始加重防疫。

陳時中回答，防疫由指揮中心規劃，而且本來就是地方政府職責之一，做好備戰、布局是市府本來就應該做的事情。

至於疫情升溫是否影響選情，陳時中說，防疫聽從指揮中心決定，會做所有配合。

此外，針對國軍昨天在金門獅嶼上空擊落不明民用無人機，陳時中指出，牽涉國防，由國防部作最佳判斷。（編輯：戴光育）1110902

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