國軍擊落無人機 朝野認為確保主權尊嚴籲對岸節制

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北2日電）國軍昨天在金門獅嶼上空擊落不明民用空拍機。民進黨立委羅致政表示，這次防衛射擊確保領土主權尊嚴，更提振國軍官兵的士氣；國民黨立委蔣萬安表示，共軍侵擾只會增加兩岸緊張，呼籲對岸有所節制。

陸軍金門防衛指揮部昨天表示，中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空，駐軍依程序示警驅離無效後，進行防衛射擊、予以擊落。

羅致政在臉書撰文指出，中國無人機又來侵擾金門陣地，駐守部隊依照新的應處程序，在示警驅離無效後，隨即進行防衛射擊，該無人機被擊落後墜入海中。

羅致政表示，他曾公開呼籲，對中國以無人機入侵領空的挑釁行徑，沒有回應的模糊空間；這次防衛射擊，不僅確保領土主權尊嚴，更適時提振國軍官兵的士氣，以及民眾對國軍的信心

民進黨立委王定宇說，最近在金門前線外島的無人機騷擾，就是典型灰色地帶衝突戰術，國軍高度自制，不挑釁也不找麻煩，但國軍不怕麻煩，而國軍的作法贏得主要盟友的支持。

王定宇指出，相關干擾槍已配發到前線，未來台灣針對無人機騷擾有各種驅離方式，例如有干擾槍、步槍或相關防空飛彈，根據威脅大小進行適當驅離或防衛射擊。

蔣萬安今天受訪表示，捍衛領空是絕對的立場，國軍依照相關規範應有作為，共軍這樣侵擾沒必要，也只會增加兩岸緊張情勢，呼籲對岸有所節制。（編輯：翟思嘉）1110902