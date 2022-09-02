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中秋節挺台灣柚農 綠委推廣麻豆文旦

2022/9/2 16:02
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（中央社記者郭建伸台北2日電）中國停止進口台灣食品，最新一波包括柑橘、水產，柚子首當其衝。民進黨立委林俊憲今天偕台南麻豆青農舉行記者會，推廣麻豆文旦，盼消費者在中秋佳節時也能品嘗當季的麻豆文旦。

中秋節將至，林俊憲今天邀請台南麻豆在地青農北上，在立法院康園餐廳前廣場舉行記者會，推廣麻豆文旦。

林俊憲指出，傳統觀念中文旦是具有節日特徵的水果，往往可看到中秋節過後文旦銷售就乏人問津；今年中秋節是9月10日，要在短時間內銷售使得柚農壓力頗重。

林俊憲表示，中國因政治因素禁運台灣的柑橘類農產品，柚子銷售量受到影響，期盼透過記者會推廣台南當令的文旦，呼籲消費者用行動力挺台灣柚農。

與會出席的立法院長游錫堃表示，台灣許多物產皆源自台南，麻旦文旦亦是，日據時期甚至供天皇御用；現在許多文旦果農都是年輕人，運用更多創意思維發揚文旦，呼籲全台灣民眾一起支持。

游錫堃表示，中國持續打壓台灣，但他之前訪歐之旅，一路上各國均以國賓級高規格接待，內心深受感動；他曾指示立法院秘書處研議致贈文旦給力挺台灣的國際友人，可惜受限農產品檢疫問題，今年中秋可能未能及時將文旦送達。

游錫堃表示，盼農糧署加以協助，未來能讓國際友人一嘗甜美柚香，甚至開啟歐洲市場。（編輯：張均懋）1110902

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