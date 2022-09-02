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柯志恩首站請益之旅 侯友宜：相信她能當好市長

2022/9/2 18:10（9/2 19:01 更新）
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國民黨高雄市長參選人柯志恩（前左2）2日向新北市長侯友宜（前右2）請益托育、教育與體育政策，侯友宜說，相信柯志恩一定能當個好市長。中央社記者高華謙攝 111年9月2日
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前左2）2日向新北市長侯友宜（前右2）請益托育、教育與體育政策，侯友宜說，相信柯志恩一定能當個好市長。中央社記者高華謙攝 111年9月2日
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（中央社記者高華謙新北2日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天向新北市長侯友宜請益托育、教育與體育政策，2人還一起射擊空氣槍，場面熱絡。侯友宜說，相信柯志恩一定能當個好市長。

柯志恩與高雄市議會議長曾麗燕、高雄市議會副議長陸淑美與高雄市議會國民黨團總召童燕珍下午到新北市林口區林口國民運動中心，與侯友宜共同出席「新北托育、教育、體育推動經驗分享」座談會。

隨後一行人上樓進行空氣槍射擊練習，柯志恩在侯友宜協助下成功得分，開玩笑說「這樣可以射下無人機了」，場面熱絡。

柯志恩與侯友宜活動結束後接受媒體聯訪。柯志恩表示，當新北市政府問想看哪些地方，她第一個就想到「新北三育」 托育、教育、體育，新北在這3方面幾乎是全國領頭羊角色，今天帶領高雄市議會重要角色來與侯友宜請益，高雄真的要跟新北學習，特別在運動中心、智慧托育與聘用外師等方面。

媒體詢問侯友宜有沒有市政建議要給柯志恩？侯友宜說，非常謝謝柯志恩等人來訪，說學習不敢當，是大家互相了解每個城市特色，借鏡別人長處來了解自己問題所在。柯志恩是教育博士 ，對教育、體育及與教育有關的文化和托育都有相對認識，今天與柯志恩分享想法，是要借重他們專業來讓新北看看自己有哪些不足。

侯友宜說，柯志恩身為教育博士，現在拚市長，一定有不同的思維與藍圖，藉著別人經驗與他自己的專業，營造兩市都能共榮共好，相信她一定能當個好市長。

媒體詢問侯友宜似乎是全台藍營最大母雞，侯友宜表示，他還是在跟大家互相學習，每個人有不同特色專長，領導文化也不同。柯志恩以前在新北努力，他見證過一個女性扮演好負責任的領導人，尤其帶領市政可看到她的熱忱、目標與堅持，相信她一定可以做好很多面向市政工作。

媒體追問柯志恩之前透露侯友宜打給她勸進參選高雄？柯志恩說，她覺得不是勸進，當時是過年時有與侯友宜互道恭喜，侯友宜有提到高雄是可打拚的地方，「侯市長對於我任何要到各縣市、特別有提到高雄時有給予一些鼓勵，不過他是主動稍微提起來啦」。

侯友宜說，柯志恩對這塊土地充滿熱情，只要願意為這塊土地努力打拚，都要給予正向鼓勵，所以他非常認同柯志恩。（編輯：張銘坤）1110902

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左後）2日到新北市林口區林口國民運動中心，向新北市長侯友宜（左前）請益市政政策，2人還一起射擊空氣槍，場面熱絡。中央社記者高華謙攝 111年9月2日
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左後）2日到新北市林口區林口國民運動中心，向新北市長侯友宜（左前）請益市政政策，2人還一起射擊空氣槍，場面熱絡。中央社記者高華謙攝 111年9月2日
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