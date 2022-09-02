為18歲公民權首輔選 游錫堃：相揪逗陣來投票

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（中央社記者范正祥台北2日電）年底九合一選舉與18歲公民權修憲公民複決合併舉行，立法院長游錫堃今天在臉書發文為18歲公民權首輔選，邀請大家11月26日相揪逗陣來投票，讓18歲公民權過關，強化世代共贏，落實青年參政。

立法院會今年3月通過18歲公民權修憲案，將在11月26日與地方公職人員選舉同日舉行公民複決投票。如果複決通過，未來年滿18歲中華民國國民依法有選舉、罷免、創制、複決以及被選舉權。

游錫堃今天於臉書發文，出發，為18歲公民權首輔選。

他指出，18歲公民權，雖然在立法院跨黨派無異議通過，但「公民投票」這一關，難度相當高，依法必需達到965萬票才能通過，身為立法院長責無旁貸，一定要全力以赴。

游錫堃表示，感謝民進黨立委劉建國在立法院，對這項修憲案的全力支持，更感謝劉建國今天邀請他參加競選總部成立大會，也讓他有機會爭取雲林鄉親對18歲公民權的支持。

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游錫堃指出，下修公民參與的年齡限制，就是希望讓更多的人民擁有參與國家決策的權利。18歲公民權修憲案在立法院跨黨派黨團極高的共識下，已於3月25日無異議通過，今年9月28日即將公告期滿，亟需在11月26日的公民複決拿下965萬票。

游錫堃表示，根據最新的全國性民調顯示，全台有48.7%支持這項修憲案，但只有39.5%表示會去投票，門檻要過，現在還差了200多萬票。為了台灣未來，他邀請所有鄉親，相揪逗陣來投票，讓18歲公民權過關，強化世代共贏，落實青年參政。（編輯：蘇志宗）1110902