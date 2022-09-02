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社子島開發座談 黃珊珊：一定延續柯文哲政策

2022/9/2 19:56（9/2 20:41 更新）
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無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右2）2日與社子島居民權益促進會座談，她表示，區段徵收不是洪水猛獸，如果不延續台北市長柯文哲的政策真的叫做對不起社子島，不管是誰都應該延續，而她一定會延續。中央社記者蕭博文攝 111年9月2日
無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右2）2日與社子島居民權益促進會座談，她表示，區段徵收不是洪水猛獸，如果不延續台北市長柯文哲的政策真的叫做對不起社子島，不管是誰都應該延續，而她一定會延續。中央社記者蕭博文攝 111年9月2日
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（中央社記者蕭博文台北2日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天出席社子島區段徵收案座談會時表示，區段徵收不是洪水猛獸，台北市長柯文哲的政策如果不延續，對不起社子島，她一定會延續。

台北市政府環境影響評估審查委員會今年1月19日通過社子島開發案，柯文哲日前表示，今年底目標是把區段徵收計畫書報給內政部，並達到永續發展、戶戶安置等方向。

黃珊珊今天應社子島居民權益促進會邀請出席座談會，促進會會長楊明照表示，社子島限制開發已52年，希望台北市長參選人當選後政策要有連貫性，不要當選後又重新計畫一次，這樣會讓居民沒有確定感，不知道將來會如何。

黃珊珊表示，在議員任內只要士林、北投議員說社子島需要幫忙都支持，但防洪計畫一直延宕，通過後還有環境影響評估、居民溝通，必須一關一關過才到現在的區段徵收計畫。

她說，台北市政府非常有誠意往成功的方向走，包括戶戶安置、照顧弱勢、多元彈性，不會讓人流離失所，只要她當選市長，這個計畫只會往前不會有任何退縮，如果再退縮，政府真的對不起社子島。

黃珊珊說，區段徵收不是洪水猛獸，未來社子島將會是台北市最新發展、最進步的地方，包括最新的技術都會放在這裡，而包括促進會、自救會的意見她都會聆聽。

黃珊珊表示，如果不延續柯文哲的政策真的叫做對不起社子島，不管是誰都應該延續，而她一定會延續。（編輯：張銘坤）1110902

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