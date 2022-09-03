退撫基金前7月虧損401.7億元 收益率負5.58%
2022/9/3 16:15
（中央社記者賴于榛台北3日電）公務人員退撫基金管理委員會公布最新一波基金操作績效，今年截至7月底，實際收益數為虧損新台幣401.7億元，收益率為負5.58%。
公務人員退休撫卹基金管理委員會按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。
根據公務人員退休撫卹基金管理委員會最新資料，111年截至7月31日的基金運用情形，整體基金收益數為虧損401.7億元，期間實際收益率為負5.58%。其中，自行經營的固定收益為89.84億元，期間收益率3.70%；資本利得收益數虧損179.09億元，收益率負12.66%。
委託經營部分，收益數為虧損312.45億元，期間收益率為負9.31%。
退撫基金指出，111年度截至7月底止，台灣10年期公債平均殖利率為0.59%、台灣加權股價指數下跌17.67%、MSCI全球指數下跌14.61%、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌12.08%。（編輯：張均懋）1110903
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