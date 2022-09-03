林佳龍秀服役照謝謝軍人 侯友宜秋祭緬懷英烈

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天感謝國軍堅守主權、保家衛國，祝福軍人快樂。市長侯友宜則主持新北市忠烈祠革命先烈陣亡將士暨殉難同胞秋祭典禮，緬懷拋頭顱、灑熱血的國軍。

林佳龍今天透過臉書（Facebook）貼文表示，面對中國不斷挑釁台海安全，國軍總是無畏站上第一線、堅定捍衛國家主權，向世界展現台灣的民主立場與國防力量，也讓人民有安定如常的生活。軍人節要特別感謝國軍，不分日夜堅守崗位，「你們辛苦了」。

林佳龍並張貼1張他服役時著軍裝的照片並表示，年輕時在台中大肚山防砲基地服役，擔任少尉排長。那時被標籤認為是需要特別感化的「帶頭學運壞學生—春風1號」。

林佳龍說，回想當時滿懷熱血透過學運守護台灣、守護民主，其實與國軍保護摯愛國家的精神是一樣的。相信追求民主自由、維持和平穩定，是全體國軍與台灣人民一致的目標；他感謝每位為民主台灣奮鬥的夥伴。

市長侯友宜今天則前往淡水主持革命先烈忠烈祠秋祭典禮，他接受聯訪表示，緬懷國軍拋頭顱、灑熱血，捍衛國家犧牲奉獻守護土地，感念國軍保衛中華民國疆土，全心全意守護台海安全與穩定。

新北市忠烈祠秋祭典禮由侯友宜擔任主祭官，市府團隊追思先賢烈義士，上香獻花緬懷烈義士英靈。典禮結束時，侯友宜也慰問烈義士家屬表達關懷。

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民政局表示，新北市忠烈祠除供奉早期革命、抗日、剿匪等戰役犧牲的國軍及殉難人民221人，近年增加供奉因執行勤務不幸殉職的警察8人、消防人員10人、海巡人員2人及鐵路人員1人。

此外，新北市軍人忠靈祠也於今日舉辦秋祭國殤典禮暨公殞官兵追悼大會，由副秘書長邱敬斌代表市府擔任主祭官，向國軍先烈之靈位上香，感念忠靈將士們為國家犧牲奉獻，並逐一慰問現場公殞官兵遺族代表，場面隆重肅穆。（編輯：張銘坤）1110903