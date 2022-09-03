學者：共軍自證中國威脅論 讓台灣議題國際化

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（中央社記者游凱翔台北3日電）國防院學者蘇紫雲今天表示，共軍近期軍演舉措不僅讓台灣議題國際化，更證明中國威脅論為真，但同時台灣人也要展現自己的決心與意志；「產經新聞」台北支局長矢板明夫則說，台灣已證明自身有抗敵意識。

台灣教授協會今天舉辦民主防衛與國防安全實體研討會，國安會秘書長顧立雄、遠景基金會執行長賴怡忠，國防安全研究院學者黃宗鼎、李俊毅、蘇紫雲與日媒「產經新聞」台北支局長矢板明夫等人出席。

矢板明夫以「後安倍時代的台海局勢」作專題演講時提到，過去很多人假裝沒看到台海狀況，但美國眾議院議長裴洛西訪台後，台灣變成北京和全世界議題，且中共軍演讓全球注意識到，中國企圖以武力改變現狀，讓台灣站上無辜受害者的道德高點，更讓保衛台灣成為「要不要捍衛民主自由」的價值問題。

他批評，中國在裴洛西訪台前說了很多大話，結果裴洛西抵台期間一動也不動，等到她離開台灣後立即宣布軍演，「這個舉動，就像小學生在老師面前不敢調皮搗蛋一樣」。

矢板明夫提到，日前金門守軍擊落中共民用無人機，及前聯電董事長曹興誠捐贈新台幣30億元促進全民國防，這兩件事代表台灣向全世界傳達清晰訊息，即台灣有自信、勇氣捍衛自己家園，且具備抗敵意識。

蘇紫雲表示，台灣不是烏克蘭，烏克蘭在這次戰役打的多是地面戰，但台灣是海洋國家，敵人必須透過船與飛機進入，因此台灣要有自己的區域拒止戰略。

蘇紫雲指出，共軍近期在台灣周邊軍演等舉動，不僅協助台灣議題國際化，更證明中國威脅論為真，但與此同時，台灣人也要對外展現自己的防衛決心與意志。

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有參與研討會的民眾詢問，中國宣傳的「留島不留人」是否為真實情況。蘇紫雲回應，這句話是心理戰的一環，共軍若要兩棲登陸台灣，將會是世界上最複雜的作戰行動。

賴怡忠也針對中國一帶一路政策指出，「不要被中國的大外宣騙著走」，中國現在經濟狀況能否維持這麼多一帶一路專案是個問號，且實際狀況是，雖號稱是幫助他國，但實際是讓小國來借款且雙方交叉入股；中共的宣傳成效與實際狀況有差距，且也有此一說：「中國已經在頂峰了」（意即將走下坡）。（編輯：林克倫）1110903