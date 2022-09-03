因應颱風威脅 國軍第三作戰區491名官兵待命救援

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（中央社記者游凱翔台北3日電）國軍第三作戰區今天表示，因應颱風軒嵐諾威脅增強，已計畫性預置491名兵力，及膠舟、抽水機等11類、76項救災裝備及機具，全力配合地方政府災防應變機制，依命令即時投入災害救援任務。

國軍第三作戰區晚間發布新聞稿表示，因應中度颱風軒嵐諾對北部地區威脅逐漸增強，第三作戰區今天配合新北市、基隆市及宜蘭縣政府，已提升為災害應變中心一級開設，並派遣聯絡官進駐各縣市政府及鄉鎮區公所，統籌掌握作戰區境內區域災情及災防兵力調度。

第三作戰區指出，秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」的積極作為，完成計畫性預置491名兵力，及膠舟、抽水機等11類、76項救災裝備及機具。

此外，現階段依地方政府申請，已派遣預置323名兵力、裝備機具3類、10項，分別支援新北市烏來區、宜蘭縣大同鄉、新竹縣尖石及五峰鄉等13處地區，待命協助執行預防性居民撤離、沙包堆置等災害應援任務。

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第三作戰區強調，將密切關注颱風後續動態，並要求各災防區持續提高防災警戒，做好萬全的因應準備，全力配合地方政府災防應變機制，依命令即時投入災害救援任務。

國軍現設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第二作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第三作戰區為鎮守北台灣的陸軍六軍團，第四作戰區為衛戍南台灣的陸軍八軍團，以及第五作戰區為駐紮中台灣的陸軍十軍團；除了五大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。（編輯：張均懋）1110903