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瓜地馬拉駐中美洲銀行董事9/5訪台 將獲贈勳

2022/9/4 15:24
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（中央社記者黃雅詩台北4日電）瓜地馬拉駐中美洲銀行（CABEI）董事布羅洛（Pedro Brolo Vila）定5日至9日訪問台灣，期間將接受外交部長吳釗燮頒贈「大綬景星勳章」。布羅洛曾任瓜國外交部長，積極促進台瓜邦誼。

外交部發布新聞稿指出，布羅洛2020年至2022年曾任瓜地馬拉外長，任內致力增進台瓜兩國邦誼與合作關係，並堅定支持台灣參與各項國際組織，是台灣真誠的友人；這次應政府邀請訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，布羅洛此行是首次訪問台灣，期間將拜會吳釗燮，接受頒贈「大綬景星勳章」，外交部常務次長俞大㵢夫婦設宴歡迎。

布羅洛也將拜會財政部、經濟部、中美洲銀行駐台國家辦事處、財團法人國際合作發展基金會，及中華民國對外貿易發展協會，並參訪國立故宮博物院及高雄港務設施等文經設施。

布羅洛是繼8月中美洲銀行總裁摩西（Dante Mossi）訪台後接續來訪，彰顯台灣與中美洲銀行堅定的夥伴關係，未來雙方將持續密切合作，共創台灣與中美洲繁榮發展。（編輯：蘇志宗）1110904

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