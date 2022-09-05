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推動18歲公民權 民進黨號召「國務青」上街宣傳

2022/9/5 12:10（9/5 12:21 更新）
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民進黨青年部5日舉行國務青「繽紛18路」行動記者會，國務青將走入18種異溫層及場域與民眾溝通，號召全民力挺18歲公民權。中央社記者陳俊華攝 111年9月5日
民進黨青年部5日舉行國務青「繽紛18路」行動記者會，國務青將走入18種異溫層及場域與民眾溝通，號召全民力挺18歲公民權。中央社記者陳俊華攝 111年9月5日
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（中央社記者陳俊華台北5日電）18歲公民權修憲複決案11月26日將與九合一選舉同日舉行。民進黨青年部今天發起「繽紛18路行動」，號召「國務青」一起走上街頭、到各種場所宣講，盼能突破同溫層，宣傳18歲公民權理念。

民進黨2020年推動「國務青」系列計畫，由全國各地大學校院青年組成，平時自主研討中央或地方議題，有時發起議題，或扮演社會溝通的角色。

民進黨青年部主任蔡沐霖上午與台北市議員參選人何孟樺、陳聖文以及新北市議員參選人李宇翔、顏蔚慈、高乃芸等人，舉行國務青「繽紛18路」行動記者會。

民進黨國務青代表楊先驊說，希望能突破同溫層，前進各縣市18種不同場所，宣傳18歲公民權理念；將前進學區周遭號召年輕學子，走進廟口、老街爭取老一輩支持，並到傳統市場、夜市爭取攤商、消費者支持，還有人潮聚集的百貨商圈、電影街、文創文區等。

另一名國務青黃亭瑜表示，將到親子公園、長照據點宣講，爭取家長、長輩支持，也會到知名歷史建築、漁港，以及重要交通節點如車站、捷運站等，在通勤尖峰時段呼籲通勤民眾，11月26日記得要多領一張票，投下「18歲公民權」同意票。

何孟樺表示，年輕人對公共事物有很多看法，卻不能走進投票所投票，希望大家都能知道，年底除了要投縣市長、議員之外，還有修憲公民複決要投票，她將捐出選區中的幾塊看板，呼籲大家投下同意票。

高乃芸說，過去她在大學擔任心理師，發現18歲的大學生跟22歲的大學生所遇到的人生問題差不多，社會卻常用年紀衡量心智成熟度；心智年齡成熟度不能作為投票依據，應讓18歲以上公民可以為環境、國家、理想做選擇。

李宇翔表示，平常跑行程時，都不斷宣傳18歲公民權，民眾卻對這議題非常陌生，社會上沒有太多討論；而這次修憲必須衝破965萬票的門檻，比總統蔡英文連任時的817萬票還多，必須擴大力道，呼籲大家堅定支持18歲公民權入憲。（編輯：翟思嘉）1110905

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