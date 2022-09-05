一殯拆除議題 黃珊珊：預算已編列 明年將執行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北5日電）對台北市立第一殯儀館去留問題，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天表示，這不是空話，因為二殯改建後可容納所有量能，一殯就會拆除，相關預算已編列送議會，明年一定會執行。

黃珊珊上午出席「幸福久久窩-北車全齡健康宅」開幕儀式記者會，她會前接受媒體聯訪時提及，全齡健康宅是居住正義3.0政策，為公私協力方案，之前是業者先推行，中央隨後才開放旅館轉社宅措施，但自己認為地方政府還可有更多協助，包括將其列為社區據點新型態、稅務優惠或補助等配套。

媒體追問黃珊珊若當選將拆一殯先綠化，後續再走都市計畫變更，和居民討論未來用途等看法，恐涉派系利益問題難行，以及如何看8年前國民黨台北市長候選人連勝文就已提此政見？

黃珊珊表示，台北市政府已經編預算送台北市議會，明年一定會執行和做成，因為台北市立第二殯儀館蓋好後，一殯就會拆除，這和利益無關，對的事情就是要做好。

她指出，拆除一殯不是政見，這已經在執行，且一殯的拆除預算都編好了，並非空話，而是正在做的事，待二殯改建完成後，可將所有量能容納，如此才有拆除一殯的機會，先做好前面才會有後面，而不是隨便找個地方放。

根據自由時報最新民調顯示，民進黨台北市長參選人陳時中支持度逾3成、國民黨台北市長參選人蔣萬安為2成2、黃珊珊為2成，以及上次投台北市長柯文哲的選民有3成1轉挺陳時中，媒體追問相關看法。

黃珊珊說，每個機構所做的民調差異性都很大，自己沒看到相關具體數字，認為看看就好了，並認為自己本來就是要爭取更多人的支持，不會只有一種人（柯粉）。

媒體問到外界視黃珊珊為柯文哲代言人，是否會丟此包袱？黃珊珊認為，自己和柯文哲有很多相似處，也有很多不同處，兩人在市政上有些意見也不見得完全一致，但會盡量溝通，她也會用更好理由去說服柯文哲，很多政策在此情況下而有不同調整，這就是好的溝通。

黃珊珊說，自己從以前到現在「就是在做黃珊珊，沒做過誰的代言人」，並認為談棄保就是污辱台北市民的智慧。

對於萬華夜市支持者主動掛牌力挺一事，黃珊珊表示，他們都很努力，在疫情期間大家都變成好朋友，自己得知此事還叫他們不要亂花錢，後來他們是透過集資做此事，很感謝、也會爭取更多人支持。（編輯：李亨山）1110905