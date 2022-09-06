更多編輯台推薦新聞：
熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度
國際

熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛
國際

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局
國際

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風
生活

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
恩恩國賠案 新北市府3機關都認定不成立
首頁 / 政治

張善政：農委會調查研究計畫報告光明磊落

2022/9/6 14:17（9/6 15:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
對於農委會著手調查的研究計畫，國民黨桃園市長參選人張善政（中）指出，他對報告的內容有十足的信心，他也強調「我做這個報告一直是非常光明磊落的」。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月6日
對於農委會著手調查的研究計畫，國民黨桃園市長參選人張善政（中）指出，他對報告的內容有十足的信心，他也強調「我做這個報告一直是非常光明磊落的」。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天前往桃園區的南門市場拜票，他表示，對於宏碁公司進行的農委會研究計畫案做出的報告內容有十足的信心，報告非常光明磊落。

張善政上午前往桃園區，參與「議起相挺動起來」-南門市場攤商及市場自治會座談，他在會前接受媒體聯訪表示，逛市場是有意思的事，南門市場是桃園歷史及規模數一數二的市場，今天來看看攤商及生意的狀況，也看市場將來有沒有需改進處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於農委會著手調查的研究計畫，張善政指出，他對報告的內容有十足的信心，他也強調「我做這個報告一直是非常光明磊落的」。團隊也正在規劃，會適時地召開農委會研究報告的說明會。

對於有民代要求辭去宏碁的獨董，張善政說，獨董跟選舉是兩回事，不能扯在一起。另外針對媒體報導宏碁獨董的薪資級距，他認為宏碁是上市公司什麼資訊都是公開透明的，因此沒什麼好說明的。（編輯：李錫璋）1110906

張善政
農委會研究報告案爭議 張善政規劃開記者會說明 綠委籲張善政停止競選行程說明抄襲案 藍指選舉操作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族