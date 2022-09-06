張善政：農委會調查研究計畫報告光明磊落

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對於農委會著手調查的研究計畫，國民黨桃園市長參選人張善政（中）指出，他對報告的內容有十足的信心，他也強調「我做這個報告一直是非常光明磊落的」。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月6日

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天前往桃園區的南門市場拜票，他表示，對於宏碁公司進行的農委會研究計畫案做出的報告內容有十足的信心，報告非常光明磊落。

張善政上午前往桃園區，參與「議起相挺動起來」-南門市場攤商及市場自治會座談，他在會前接受媒體聯訪表示，逛市場是有意思的事，南門市場是桃園歷史及規模數一數二的市場，今天來看看攤商及生意的狀況，也看市場將來有沒有需改進處。

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對於農委會著手調查的研究計畫，張善政指出，他對報告的內容有十足的信心，他也強調「我做這個報告一直是非常光明磊落的」。團隊也正在規劃，會適時地召開農委會研究報告的說明會。

對於有民代要求辭去宏碁的獨董，張善政說，獨董跟選舉是兩回事，不能扯在一起。另外針對媒體報導宏碁獨董的薪資級距，他認為宏碁是上市公司什麼資訊都是公開透明的，因此沒什麼好說明的。（編輯：李錫璋）1110906