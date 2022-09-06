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首頁 / 政治

藍籲速採購BA.5疫苗 綠指有效才是重點

2022/9/6 14:58
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（中央社記者王承中、王揚宇台北6日電）國內BA.5疫情升溫，國民黨團今天召開記者會，批評衛福部未超前部署，要求盡速採購BA.5疫苗。民進黨團書記長郭國文則表示，既然是強調防疫，疫苗有效才是重點，BA.1二價疫苗對現在流行病毒株確定有效，近期可到貨開打。

本土Omicron BA.5疫情已經開始，莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）次世代「二價疫苗」2日獲緊急使用授權（EUA），但台灣通過為針對原始株和BA.1變異株，與美國通過鎖定原始株和BA.5變異株的二價疫苗不同。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維及副書記長洪孟楷等人，今天在立法院召開「說好了超前部署，蔡政府的BA.5疫苗怎麼又落後？」 記者會。

曾銘宗表示，根據中央疫情指揮中心5日所公布的數字，顯示BA.4/5即將大爆發，但指揮中心所購買的次世代疫苗，卻是BA.1疫苗。衛福部到現在要購買BA.5疫苗，都還沒有積極準備。國民黨團要求衛福部盡速完成採購BA.5疫苗合約，最快的時間提供民眾施打，確保民眾的健康權益。

李德維表示，蔡政府對次世代疫苗採購又出現重大問題，現在顯然指揮中心買不到BA.4/5次世代疫苗，只能採購到BA.1疫苗，而過了流行期的疫苗，對民眾來說就沒有任何意義。質疑衛福部到底簽了什麼樣的合約，導致買不到最新疫苗，衛福部必須公開說清楚。

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對此，民進黨立法院黨團書記長郭國文接受中央社記者訪問時指出，BA.5疫苗目前僅有美國通過EUA授權，然而美國通過的EUA，是基於動物試驗資料以及BA.1臨床佐證資料，其他國家都未採納，而且目前為止並無資料可供台灣審核，台灣要採購BA.5二價疫苗，也要先經過審查完成，既然現在連資料都沒有收到，更遑論採購。

郭國文接著指出，且就各項因素綜合判斷，BA.1二價疫苗對現在流行病毒株確定有效，近期可到貨開打，既然是強調防疫，疫苗有效才是重點，國民黨一再要求採購BA.5疫苗，但BA.5都還未通過EUA，難道要盲目採購。（編輯：林興盟）1110906

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