白色貨櫃變身競總 林為洲結合環保美學不印文宣

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國民黨竹北市長參選人林為洲6日開箱以白色貨櫃打造而成的競選總部，林為洲表示，競總設計概念結合3要素，包含環保、美學與簡約，未來待選舉結束後，將由廠商全數有價回收，符合環保概念。（林為洲競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月6日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲，今天開箱競選總部，林為洲表示，總部為白色「貨櫃」所打造，並在貨櫃上打造政見牆，不印政見文宣，將競總結合環保，也推動環保意識。

林為洲競選團隊今天發布新聞稿指出，競選總部歷經3個月時間，以貨櫃組合打造而成，設計白色作為空間的背景色，運用切割線條與落地玻璃的裝設，讓穿透進來的光線，型塑出溫暖的氛圍，此外，也使用螢光黃跳色作為視覺亮點，與竹北年輕的生命力相互呼應。

林為洲表示，競選總部設計概念結合3要素，包含環保、美學與簡約，未來等待競選結束後，將由廠商全數有價回收，符合環保概念，總部也規劃開放式會客室，打破牆壁框架拉近距離，讓市民願意走進來。

他指出，在貨櫃玻璃窗，也貼有一整面他對於竹北的E化、專責管理的政見，展現「城市管理員」施政主軸，讓市民走進競總就能清楚了解，此外，他也不印政見文宣，符合環保概念。

林為洲說，竹北選民大多為封閉式的大樓，以往的掃街拜訪對話方式已行不通，期待選舉不只是單一傳遞訊息，而是能開啟更多討論與對話的可能，傾聽市民需求的政見，才是管理城市的第一步。競選總部預定9月18日成立。（編輯：李錫璋）1110906