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內政部臉書宣導反詐騙暗酸海鮮說 徐國勇支持小編

2022/9/7 12:25（9/7 12:30 更新）
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藝人楊丞琳在中國綜藝節目提到「台灣吃海鮮是奢侈」惹議。內政部為宣導反詐騙，透過臉書提及「海鮮說」。（圖取自facebook.com/moi.gov.tw）
藝人楊丞琳在中國綜藝節目提到「台灣吃海鮮是奢侈」惹議。內政部為宣導反詐騙，透過臉書提及「海鮮說」。（圖取自facebook.com/moi.gov.tw）
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（中央社記者劉建邦台北7日電）藝人楊丞琳在中國綜藝節目提到「台灣吃海鮮是奢侈」惹議。內政部為宣導反詐騙，透過臉書提及「海鮮說」，部長徐國勇今天表示，年輕人以這樣創意宣導反詐騙，「我支持他們」。

徐國勇上午出席「2022國際警察合作論壇—後疫情時代打擊跨境電信詐欺犯罪研討會」，會後接受聯訪，媒體問及關於內政部臉書貼文。徐國勇說，不要把內政部臉書（Facebook）小編貼文當作是在罵國人，不要先下此定義。

徐國勇說，小編是在宣導反詐騙，這才是真正意義，且不要隨著中國打擊台灣，台灣人不會吃不起海鮮，台灣人從小吃海鮮是很正常，卻是用這樣方式在詆毀台灣，「年輕人以這樣創意宣導反詐騙，我支持他們。」

內政部臉書粉絲專頁提到，教大家面對詐騙最佳回答是「笑死！」，從最古老的「ATM解除分期付款」，到近期「海外打工陷阱」，雖名目、手段不斷變化，詐騙背後目的只有一個那就是「錢」。

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內政部臉書粉絲專頁內容指出，今年上半年就破獲近「1.3萬件詐騙案」，幾乎每天都有犯罪集團睡到一半，就警察攻堅被整包帶走，據統計，「投資詐欺」占總案量的1/5為最多，犯罪集團多利用虛擬貨幣、股票投資名義，讓大家信以為真加入會員，直到投進去，錢拿不回來時，才驚覺受騙。

臉書粉絲專頁內容提到，這些詐騙案，只要保持懷疑、仔細求證，隨時注意最新詐騙手法，就能看穿其中不合理地方，「笑死，最好是啦。」並附圖片，也提到「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」。（編輯：李亨山）1110907

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