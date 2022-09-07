藍指內政部霸凌藝人 綠：凸顯說話與事實有落差

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（中央社記者王承中台北7日電）內政部在臉書發文反詐騙，遭質疑諷刺藝人楊丞琳，引起爭議。國民黨團今天質疑內政部是在網路霸凌，面對民眾受困柬埔寨時的反應都沒這麼快。民進黨團幹事長羅致政表示，沒有霸凌問題，內政部只是要凸顯說的話與事實落差很大的情況。

內政部長徐國勇上午出席「2022國際警察合作論壇—後疫情時代打擊跨境電信詐欺犯罪研討會」，會後接受聯訪，媒體問及關於內政部臉書貼文。徐國勇說，不要把內政部臉書（Facebook）小編貼文當作是在罵國人，不要先下此定義；年輕人以這樣創意宣導反詐騙，「我支持他們」。

藝人楊丞琳日前在中國綜藝節目中表示她在台灣沒吃過什麼海鮮，因為「早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」。

內政部6日在臉書粉絲團中發文，教大家一句面對詐騙的最佳回答「笑死」，並列舉7大詐騙範例，其中包括「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，遭質疑是在諷刺楊丞琳，引起爭議。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維及副書記長林思銘等人，今天在立法院召開記者會。李德維指出，真沒想到內政部反應這麼快，行政效率如此的高，對於藝人的發言，竟可用內政部粉專，做類似網路霸凌的事，但當台灣民眾被詐騙身陷柬埔寨時，沒看到內政部反應有多快

李德維指出，內政部長徐國勇不斷參加民進黨台北市長參選人陳時中的輔選行程，且徐國勇的女兒也在競選團隊中，不禁令人質疑，徐國勇領導下的內政部是否已開始在選舉議題上進行發揮。

李德維表示，希望內政部遇到台灣民眾有危險、危機的時候，要快速反應，而不是看到藝人的某些發言，就立刻站出來回應。

對於2022年國慶主視覺，李德維指出，民進黨的確是玩弄文字及圖案的高手，今年國慶主視覺完全看不到雙十節以及中華民國的意義，連民進黨內部也有人承認主視覺加了很多綠色，會讓人誤以為是為民進黨宣傳。奉勸民進黨，若想搞台獨就在自己心中搞，不要藉由國慶來行自己的政治意圖。

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民進黨立法院黨團幹事長羅致政在接受中央社記者訪問時表示，內政部的發文沒有霸凌的問題，因為該名藝人的說法，讓絕大多數的台灣民眾都無法接受，內政部的發文可能只是反諷，或是要凸顯說的話，卻與事實落差很大的情況。

針對今年國慶主視覺，羅致政指出，十月十日就是中華民國的國慶，大家也都知道這是代表中華民國，所以這沒有什麼好爭議的。至於在圖卡設計等方面，就尊重各種可能的創意，不需要太過呆板或是要雞蛋裡挑骨頭。（編輯：翟思嘉）1110907