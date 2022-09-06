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楊丞琳海鮮奢侈說惹議 陳吉仲：吃海產是台灣日常

2022/9/6 15:30（9/6 15:51 更新）
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農委會主委陳吉仲（前左2）6日到雲林縣元長鄉出席大蒜機械種植暨田間管理觀摩會，針對藝人楊丞琳在中國綜藝節目提到「台灣吃海鮮是奢侈」的風波表示，吃海鮮、海產是台灣日常生活，如果有人對台灣漁產不了解，農委會會極力把食農教育做好。前左為民進黨立委劉建國。中央社記者蔡智明攝 111年9月6日
農委會主委陳吉仲（前左2）6日到雲林縣元長鄉出席大蒜機械種植暨田間管理觀摩會，針對藝人楊丞琳在中國綜藝節目提到「台灣吃海鮮是奢侈」的風波表示，吃海鮮、海產是台灣日常生活，如果有人對台灣漁產不了解，農委會會極力把食農教育做好。前左為民進黨立委劉建國。中央社記者蔡智明攝 111年9月6日
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（中央社記者蔡智明雲林縣6日電）藝人楊丞琳在中國綜藝節目提到「台灣吃海鮮是奢侈」惹議；農委會主委陳吉仲今天對此表示，吃海鮮、海產是台灣日常生活，如果有人對台灣漁產不瞭解，農委會會極力把食農教育做好。

陳吉仲今天到雲林縣元長鄉參加大蒜機械種植暨田間管理觀摩會，被媒體問到藝人楊丞琳在中國綜藝節目談話講到「台灣吃海鮮是奢侈」引起網友抨擊一事，陳吉仲回應說，台灣海鮮價格還好，像他買一碗海鮮粥約新台幣120元，大家應該都消費得起。

陳吉仲說，上星期六太太不在家，他就去買海鮮粥來吃，用料很澎湃，透抽、文蛤什麼都有，吃海鮮、海產或是送水產品，已是台灣日常生活的一部分。

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陳吉仲強調，台灣的遠洋漁業遍及五大洋，捕撈鮪魚、秋刀魚、魷魚等，養殖水產品更多有石斑、虱目魚等，如果有人還對台灣漁產不瞭解，農委會會極力把食農教育做好。

另外，媒體提問國民黨桃園市長參選人張善政研究報告涉抄襲爭議如何處理，陳吉仲說，農委會針對所有委託的研究報告都有審查機制，也和委託機構及計畫主持人簽定相關契約，如果有抄襲或侵權，會依契約相關規定辦理。（編輯：陳仁華）1110906

陳吉仲
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