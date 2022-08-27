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中國首度系統論述楊智淵案 聲稱對台人有管轄權

2022/8/27 21:19（8/27 22:22 更新）
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台灣民族黨副主席楊智淵3日在中國大陸被捕，目前遭到「指定居所監視居住」。（中央社檔案照片）
台灣民族黨副主席楊智淵3日在中國大陸被捕，目前遭到「指定居所監視居住」。（中央社檔案照片）
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（中央社台北27日電）中共官媒央視26日針對楊智淵案邀集2名中國法律學者座談，就中國當局拘捕楊智淵的司法管轄權、法律依據、境外執法作說明，被視為中國官方透過官媒，首度對楊案作系統性論述。

但觀察與會中國法律學者的論述，仍不脫「台灣是中國的一部分」、倡議台獨即構成「煽動分裂國家」等舊調。同時強調楊智淵是「中國台灣地區居民，受到中國法律的管轄」，中國國家安全機關對他行使管轄權「具有充分的法律依據」。

央視專向海外華人播出的第4頻道，26日透過「海峽兩岸」節目專門製作楊智淵案，邀集中國社會科學院法學研究所研究員劉仁文、中國政法大學教授霍政欣發表意見。

劉仁文聲稱，楊智淵從事台獨的行為，完全構成中國刑法中的「分裂國家罪」和「煽動分裂國家罪」，且都是故意的，不存在「認知上錯誤」，可說是「急先鋒、頑固分子、首要分子」，確實符合上述2個罪名的罪狀及主觀意圖；「只要有組織、策畫、實施這種分裂國家的行為，罪名就成立了」。

霍政欣則宣稱，浙江省溫州市國安機關對楊智淵行使管轄權的法律邏輯很清楚，「台灣是中國的領土，台灣人是中國人」，楊智淵「作為中國台灣地區居民，受到中國法律的管轄，中國的國家安全機關對他行使管轄權，是具有充分的法律依據的」。

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節目還談論對於人在中國境外的「台獨分子」如何執法。霍政欣稱，對於在國外者，中國可透過多邊或雙邊刑事司法協助條約「緝拿歸案」；還可依中國刑法第291條，以缺席審判程序「繩之以法」。而依中國刑法第88條規定，分裂國家罪行不受追訴期限制。

台灣民族黨副主席楊智淵8月3日在中國大陸被捕，目前遭到「指定居所監視居住」，所涉案件偵辦中。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110827

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