楊智淵案 陸委會：家屬曾接獲自稱對岸國安來電

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（中央社記者呂佳蓉台北18日電）國人楊智淵在中國大陸被捕，陸方透過央視表示已通知他的家屬。陸委會今天指出，家屬雖曾接獲自稱大陸國安部門人士的電話，但對方拒絕透露楊智淵目前關押地點。

陸委會發言人邱垂正下午在例行記者會上，作上述表示。

邱垂正說，經洽相關機關了解，楊智淵案發生迄今，陸方仍未透過「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」的聯繫管道，向台灣相關單位進行限制楊智淵人身自由的通報。

邱垂正表示，家屬雖曾接獲自稱中共國安部門人士的電話，但仍無法查證其真偽。根據家屬所提供的電話連絡，陸方拒絕透露楊智淵涉犯的具體事實與目前關押地點，家屬迄今仍未接獲這名人士承諾將寄送書面通知訊息。

邱垂正說，由此可見，中共所做所為與現代文明社會有重大落差。這種停留在中古世紀行政權無法無天、為所欲為，對人權保障缺乏起碼尊重的專制霸權，陸委會要表達深度遺憾與極度不滿。

邱垂正指出，案件發生後，家屬表達政府給予協助，促使楊智淵可以早日返台。陸委會要求陸方立即無條件釋放楊智淵回台。在釋放楊智淵前，要確保其人身自由安全，及享有的司法權益，以及安排家屬前往探視。

至於中國大陸對台行使法律管轄權要如何因應？邱垂正說，中共透過法律手段威嚇台灣人民，迫使台灣人民接受其單方政治主張的企圖，只是一種妄想。

他強調，兩岸互不隸屬，中共當局對中華民國國民沒有管轄權。台灣人民不承擔中華人民共和國法律所加諸的任何法律義務。

邱垂正同時提醒國人注意，「中共政權表面上熱情邀請國人赴陸交流，卻可在一夕之間把人打成階下囚，連關押地點都不敢公開」，呼籲國人面對這樣的高度風險，應列為赴陸與否的考量，做好相關安全評估。（編輯：邱國強）1110818