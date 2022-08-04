陸稱合法保障楊智淵權利 陸委會：完全感受不到

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大陸委員會發言人邱垂正4日在例行記者會針對國人楊智淵在中國大陸被捕一案表示，陸方要依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」向我方通報，並應保障當事人司法正當程序與應有權益。中央社記者呂佳蓉攝 111年8月4日

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（中央社記者呂佳蓉台北4日電）台灣民族黨副主席楊智淵被中國大陸國安機關刑事拘傳審查，陸方稱有依法保障其各項合法權利。陸委會今天回應，完全感受不到對當事人司法人權的照顧，國人赴陸要有風險評估。

中國大陸國台辦發言人馬曉光今天對楊智淵被捕一案進行說明。

馬曉光稱，中國大陸國家安全機關依法對長期從事台獨分裂活動、涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施刑事拘傳審查。這是國家有關部門以涉嫌「分裂國家罪」、「煽動分裂國家罪」依法追究台灣台獨分子刑事責任的首例案件。

馬曉光還稱，目前該案正在辦理中，辦案部門依法保障犯罪嫌疑人各項合法權利。同時，「一如既往熱忱歡迎和支持廣大台灣同胞來祖國大陸發展，一如既往有效增進和保障台灣同胞各項合法權益。」

大陸委員會發言人邱垂正今天下午在例行記者會表示，對中共動輒以國家安全為由，拘禁在中國大陸的台灣民眾，政府絕對反對並表達嚴正抗議。

邱垂正再度呼籲，陸方要依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」向我方通報，並應保障當事人司法正當程序與應有權益。

他指出，目前為止，政府相關單位尚未接獲陸方通報楊智淵的人身自由限制的情形。

對於馬曉光稱「辦案部門依法保障犯罪嫌疑人各項合法權利」，邱垂正則回應：「我們完全感受不到這樣對人權的基本保障與當事人司法人權的照顧。」

他表示，國人去到中國大陸被莫名逮捕，且沒有一個正常的法治程序。陸方應立即就楊智淵限制人身自由的關押地點、其所涉及違反的法令，與限制人身自由的時間做出完整說明。

邱垂正強調，中國大陸發展的法治程度與司法環境與台灣有極大差異，特別是專制政體對人身自由與安全保障不足，具有高度風險。國人要做好風險評估，切勿輕易涉險。

他並強調，中國大陸內部對台商、台灣人，其政治要求越來越明確。國人赴陸不僅須考量生活適應、法律與台灣差異，也有政治方面的風險。（編輯：楊昇儒）1110804