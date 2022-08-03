台灣民族黨副主席楊智淵在中國被捕 被控從事台獨分裂活動
2022/8/3 20:01（8/3 20:24 更新）
中國官媒央視新聞報導，浙江溫州國家安全局依法對長期從事「台獨分裂活動」，涉嫌危害國家安全的嫌疑人楊智淵實施「刑事拘傳」審查。（中央社檔案照片）
（中央社記者呂佳蓉台北3日電）據中國官媒央視新聞晚間報導，浙江省溫州市國家安全局依法對長期從事「台獨分裂活動」，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施「刑事拘傳」審查。
美國眾議院議長裴洛西2日訪台，今天搭機離台後，中國隨即通報台人涉台獨分裂活動被捕。
據報導，楊智淵出生於1990年1月21日，台灣台中人。公開資料顯示，他2019年接任台灣民族黨副主席。
報導稱，楊智淵長期鼓吹台獨理念，夥同他人成立台獨非法組織「台灣民族黨」，以「推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國」為目標，大肆鼓噪「公投建國」，高調推行「急獨」路線，策劃實施「台獨分裂活動」，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。
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報導並稱，近一個時期以來，極少數「台獨頑固分子」勾連外部勢力，妄圖分裂國家，極力煽動兩岸對立，公然挑釁國家主權和領土完整，公然挑釁國家法律尊嚴，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。
報導還稱，法網恢恢，疏而不漏。國家安全機關將堅決運用「反分裂國家法」、「國家安全法」等法律武器，對「台獨分裂勢力」謀獨拒統、破壞和平的種種逆行，依法嚴懲不貸。（編輯：楊昇儒）1110803
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