楊智淵被捕 陸委會：未獲通報已向陸方反映

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（中央社記者呂佳蓉台北3日電）台灣民族黨副主席楊智淵今天在中國大陸被捕，陸委會晚間表示，政府相關單位還未接獲陸方通報的訊息，現已透過管道向陸方有關部門反映，同時呼籲國人赴陸「切勿輕易涉險」。

陸委會晚間透過書面表示，經與法務部及刑事局聯繫初步瞭解，我方相關單位尚未接獲陸方通報有關限制楊智淵人身自由的訊息。

陸委會表示，對於中共動輒以國家安全為由拘禁在陸台灣民眾，「我們絕對反對並表達嚴正抗議」。

陸委會呼籲，陸方應即刻針對楊智淵目前遭限制人身自由的關押地點、其所涉嫌違反的法令，以及限制人身自由的時間等事項完整說明。

陸委會表示，已聯繫法務部及刑事局將透過協議管道陸方有關部門反映，要求陸方確實依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」向我方通報，並應保障當事人的司法正當程序與應有權益。

陸委會最後呼籲，國人如欲赴陸應瞭解專制政權體制對人身自由與安全保障不足的高度風險，切勿輕易涉險。

中國官媒央視新聞晚間報導，浙江省溫州市國家安全局今天依法對長期從事「台獨分裂活動」，涉嫌危害國家安全的犯罪嫌疑人楊智淵實施「刑事拘傳」審查。

央視新聞聯播還播出他被押送審查的畫面，楊智淵雙手被戴上手銬。對此，大陸國台辦發文稱，以身試法的「台獨頑固份子」，逃脫不了「國家法律的嚴懲」。（編輯：楊昇儒）1110803