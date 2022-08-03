央視播出楊智淵被捕 國台辦：台獨逃脫不了嚴懲

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（中央社記者呂佳蓉台北3日電）台灣民族黨副主席楊智淵今天在中國被捕，央視新聞聯播晚間播出他被押送審查的畫面。大陸國台辦發言人馬曉光稱，以身試法的「台獨頑固份子」，逃脫不了「國家法律的嚴懲」。

央視新聞今晚率先報導楊智淵在浙江被捕，還在晚間7時新聞聯播時段播出他被押送審查畫面，時長19秒。

新聞畫面顯示，楊智淵在浙江省溫州市國家安全局下車後，被兩名國安人員架住手臂站立接受「刑事拘傳」審查。一名國安人員向他宣讀一份搜查證後，雙手已被戴上手銬的楊智淵在搜查證上面簽名，然後被帶走。

中國大陸國台辦今晚發布新聞稿，發言人馬曉光稱，中共中央台辦發言人授權就依法懲治「台獨頑固分子」發表了談話。國家安全機關依法對涉嫌危害國家安全犯罪的台獨分子採取措施，這充分說明「凡是以身試法的台獨頑固分子，都逃脫不了國家法律的嚴懲」。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台，今天搭機離台後，中國大陸隨即通報台人涉台獨分裂活動被捕。

根據通報，溫州市國家安全局對楊智淵實施「刑事拘傳」審查。

台商張老師黃致傑律師表示，所謂「刑事拘傳」是指，公安機關已掌握相關的犯罪事證，但需要犯罪嫌疑人做核對，被傳人要到場做筆錄。公安機關對於嫌疑人所提出來的說明，會以證據做對比，對比後發現嫌疑人說的不屬實，就有可能送進看守所，公安機關繼續調查。（編輯：楊昇儒）1110803