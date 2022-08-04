共軍對台灣周邊發射飛彈 陸委會：嚴厲譴責抗議

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（中央社記者呂佳蓉台北4日電）共軍今天在台灣周邊軍演，並發射多枚東風系列彈道飛彈。陸委會下午表示，對中共此侵略行徑，要給予嚴厲的譴責並表達嚴正抗議。

大陸委員會發言人邱垂正4日下午在例行記者會做上述表示。

邱垂正表示，中共當局藉由美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，無所不用極其的對台極限施壓，在台海周邊海空域軍演，違反國際法劃設禁航區，更侵犯我領土領海主權。對中共此侵略行徑，要給予嚴厲的譴責並表達嚴正抗議。

他強調，台灣人民不會屈從北京的文攻武嚇，國軍嚴密戒備、守衛國土、捍衛主權，政府也會與理念相近國家密切合作，堅守自由民主陣營，堅決反制任何侵害主權的行為。

邱垂正表示，中共始終不放棄武力犯台，進一步破壞台海現狀，衝擊區域穩定與國際航道的安全，也暴露其挑戰國際政治經濟秩序的野心，呼籲國際社會嚴正看待北京對外擴張侵略的意圖。

他說，政府兩岸政策一貫而堅定不會改變，正告中共當局勿再藉機挑釁生事，立即放棄恫嚇報復手段，正視兩岸互不隸屬的現狀，和平對話、化解分歧。

當被問及此次中共實施軍演，情勢是否比1995年、1996年台海危機嚴峻？邱垂正未正面回答。

但他強調，「兩岸互不隸屬是客觀現狀，任何極限施壓包含軍演，都無法改變此一事實」。

邱垂正表示，政府維護台海和平政策一貫而堅定，台灣是區域負責的一方。面對當前中共破壞台海現狀，不顧人民生命財產安全，嚴重違反國際秩序等非法不正當行為，以及近日諸多錯假訊息與外部勢力對我關鍵設施的干擾等，國人要留意，而政府已研商應對。

他說，政府也與周邊國家保持聯繫、合作應處，我軍方也嚴密戒備。對於有無具體反制措施？邱垂正回應，「國防部會採取保衛國土的一切行動」。

至於現今情勢，是否有與陸方進行相關對話？邱垂正說，武力不能解決問題，期待雙方要體認和平穩定才是人民福祉所在。

邱垂正強調，武力無法化解分歧，因國際友人來到台灣，為台灣的民主表達支持，政府當然要表達歡迎。台美長期間共同捍衛自由人權與普世價值，這是長期且一貫的合作行為。

他呼籲，相關各方理性看待、理解普世價值，武力無法化解分歧，和平穩定才是包含兩岸人民在內的福址所在。（編輯：楊昇儒）1110804